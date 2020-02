Dyrekcja podparyskiego Disneylandu rozważa gigantyczną rozbudowę kompleksu rozrywkowego - donoszą francuskie media. Pod uwagę brane jest stworzenie trzeciego parku atrakcji, który znajdować ma się obok dwóch już istniejących.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Media donoszą, że według nowego załącznika do umowy podpisanej przez francuskie władze i dyrekcję podparyskiego Disneylandu, stworzone mają zostać nie tylko nowe atrakcje związane m.in. z "Gwiezdnymi wojnami" i superbohaterami komiksów Marvela, ale wręcz trzecie wesołe miasteczko.

Ma stanąć obok tradycyjnego Disneylandu oraz już działającego parku atrakcji poświęconego filmowym superprodukcjom.

Plany te związane są z koniecznością zapewnienia dostępu do atrakcji wszystkim przybywającym do krainy Myszki Miki we Francji. A tych jest już ponad 15 milionów każdego roku. Jeżeli liczba turystów odwiedzających podparyski Disneyland sięgnie 22 milionów rocznie, realizacja trzeciego wesołego miasteczka zostanie przesądzona.



Nie wiadomo jeszcze jednak jaka będzie jego specyfika tematyczna. Projekt rozbudowy podparyskiego Disneylandu zakłada również budowę nowych hoteli i mieszkań dla pracowników.