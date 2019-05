Goryle w zoo Riverbanks w Kolumbii w stanie Południowa Karolina nie przepadają za deszczem.

Goryle w zoo w Karolinie Południowej uciekają przed ulewnym deszczem Storyful/x-news



Na nagraniu pracowniczki ogrodu zoologicznego widać, jak z powodu ulewy małpy chowają się pod dachem. Jedna z nich trzyma na rękach młode. Żeby dostać się do całkowicie zadaszonej części swojego wybiegu, goryle muszą przebiec po odsłoniętym terenie. Po chwili namysłu przystępują do działania, przebiegając jak najbliżej ściany, by deszcz jak najmniej je zmoczył.

"Goryle to wspaniałe, majestatyczne stworzenia, pełne wdzięku i piękna... Poza chwilami, kiedy pada" - oceniła autorka wideo, Brooke Hunsiger.