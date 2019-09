W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przycięto cios słonicy afrykańskiej Katki. "Pracownicy zauważyli, że cios słonicy zaczyna pękać wzdłuż, a to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ gdyby ząb pękł do samego końca, dochodząc do kanału zębowego, prawdopodobnie doszłoby do zakażenia" - tłumaczy Mirosław Kalicki, lekarz weterynarii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

