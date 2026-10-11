Sezon narciarski 2026/2027. Kiedy i gdzie ruszą pierwsze stoki?

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Sezon narciarski w Europie zbliża się wielkimi krokami. Ośrodki alpejskie już szykują się na pierwszych miłośników białego szaleństwa. W niektórych miejscach na narty będzie można wybrać się już na początku listopada, choć większość popularnych kurortów planuje otwarcie na przełomie listopada i grudnia. Sprawdź, gdzie i kiedy najlepiej zaplanować wyjazd, aby cieszyć się doskonałymi warunkami na stokach.

W sezonie 2026/2027 pierwsze stoki w Alpach zostaną otwarte już jesienią. W Zermatt sezon oficjalnie rozpocznie się 1 listopada, a kolejne sektory, takie jak Sunnegga/Rothorn i Gornergrat, będą dostępne od 28 listopada. W Val Thorens miłośnicy narciarstwa mogą liczyć na start sezonu 21 listopada, natomiast Saalbach planuje otwarcie 27 listopada, a Alta Badia i Alpe d’Huez odpowiednio 4 i 5 grudnia. W regionie Jungfrau pierwsze wyciągi ruszą 21 listopada, a w Mürren-Schilthorn już od 31 października przewidziane są weekendowe otwarcia.

Gdzie sezon trwa najdłużej?

Osoby planujące dłuższy sezon narciarski powinny postawić na wysoko położone ośrodki alpejskie. Val Thorens i Obertauern zapowiadają jazdę aż do 2 maja 2027 roku, Zermatt do 3 maja, a Mürren-Schilthorn do 2 maja. Warto jednak pamiętać, że ostateczny zakres działania wyciągów zależy od warunków pogodowych i ilości śniegu. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualny raport śniegowy i listę otwartych tras.

Początek sezonu narciarskiego w Polsce

W Polsce sezon narciarski 2026/2027 może rozpocząć się już w drugiej połowie listopada, jednak większość popularnych stacji planuje start na przełom listopada i grudnia.

Według aktualnych prognoz pierwsze otwarcia przewidywane są na 21 listopada, m.in. w Kasinie i Tyliczu. Tydzień później, 28 listopada, sezon mają rozpocząć m.in. Kotelnica Białczańska, Czarna Góra, Jaworzyna Krynicka i Zieleniec. Na początku grudnia lista działających stoków powinna być już znacznie dłuższa – 5 grudnia planowane jest otwarcie m.in. Szczyrk Mountain Resort, COS Skrzyczne, Czorsztyn-Ski, Małe Ciche oraz kilku stacji w Wiśle.

Warto pamiętać, że w Polsce data otwarcia stoków jest szczególnie uzależniona od temperatur i możliwości sztucznego naśnieżania. Nawet po oficjalnym starcie sezonu nie wszystkie trasy mogą być dostępne. Osoby planujące wyjazd na narty w listopadzie lub na początku grudnia powinny wybierać wysoko położone ośrodki i na bieżąco sprawdzać raporty śniegowe oraz informacje o otwartych trasach.