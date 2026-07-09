Sąsiad zalał mi mieszkanie – kto poniesie koszty remontu?

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Koszty remontu zalanego mieszkania może pokryć sprawca z własnych środków. Jeśli jednak posiada polisę OC w życiu prywatnym, możesz ubiegać się o odszkodowanie od jego ubezpieczyciela. Szkodę można również zlikwidować z Twojej polisy ubezpieczenia nieruchomości. Zobacz, jak ubiegać się o wypłatę środków na pokrycie kosztów prac, które pozwolą przywrócić mieszkanie do stanu sprzed zalania.

Kto dokładnie odpowiada za zalaną podłogę i sufit?

Za zalanie mieszkania odpowiada najczęściej sąsiad z góry lub spółdzielnia. Ten drugi przypadek jest rzadszy i dotyczy awarii pionów wodno-kanalizacyjnych w bloku. O tym, kto jest winny zdarzenia, decyduje miejsce, w którym doszło do usterki. Trzeba to ustalić, aby wiedzieć, od kogo żądać odszkodowania.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 415) kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jeśli więc u sąsiada pękł wężyk od pralki lub zepsuła się zmywarka, to on musi sfinansować Twój remont.

Warto wiedzieć:

Jeżeli szkoda jest związana z awarią części wspólnych budynku, zgłoś ją zarządcy. Odpowiedzialność zależy od okoliczności zdarzenia.

Z czyjej polisy zlikwidować szkodę – własnej czy sąsiada?

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie mieszkania, zgłoszenie szkody własnemu ubezpieczycielowi będzie jednym z najszybszych sposobów na uzyskanie świadczenia. Powoduje zwykle mniej problemów niż ubieganie się o środki z OC sąsiada.

Zgłoszenie awarii do własnego ubezpieczyciela pozwala Ci uniknąć sporów. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel będzie dochodził zwrotu wypłaconych środków od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę (tzw. regres ubezpieczeniowy). Pamiętaj jednak, że nie wolno utrudniać tego postępowania ani umawiać się z sąsiadem, że sprawa zostanie załatwiona bezkosztowo dla niego. Jako ubezpieczony masz wręcz obowiązek współpracować z ubezpieczycielem, dostarczając mu wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego odzyskania tych pieniędzy.

Przykład z życia:

Sufit i ściany w łazience pana Tomasza zostały całkowicie zalane z winy sąsiada z góry, który zapomniał zakręcić kran. Sprawca nie poczuwał się do winy i stanowczo odmówił podania numeru swojej polisy OC. Pan Tomasz nie tracił czasu na kłótnie. Zgłosił zdarzenie do swojego ubezpieczyciela, załączając zdjęcia zniszczonego wyposażenia. Po zgłoszeniu szkody otrzymał decyzję i wypłatę świadczenia – dzięki pociągnięciu sąsiada do odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeń. Koszty remontu wyniosły 15 000 zł.

Jeśli jednak nie masz ubezpieczenia mieszkania, pozostaje Ci dochodzenie swoich praw z ubezpieczenia OC sąsiada lub od niego osobiście. Jak ta droga wygląda w praktyce?

Najpierw kierujesz sprawę do ubezpieczyciela sąsiada – jeśli ten nie wypłaci odszkodowania, możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności skierować sprawę do sądu. Jeśli natomiast sąsiad nie posiada polisy, nie chce podać jej numeru i nie udaje się z nim dogadać polubownie, sprawę musisz skierować od razu do sądu.

Jak zgłosić szkodę, aby szybko uzyskać środki na remont?

Aby szybko otrzymać pieniądze, musisz udokumentować zniszczenia, a następnie jak najszybciej poinformować o zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe swoje lub sąsiada.

Co robić od razu po zalaniu?

Zabezpiecz swoje mieszkanie .

Odłącz urządzenia elektryczne i rozważ wyłączenie zasilania w zalanej części lokalu. Wynieś cenne rzeczy, aby zminimalizować straty.

. Odłącz urządzenia elektryczne i rozważ wyłączenie zasilania w zalanej części lokalu. Wynieś cenne rzeczy, aby zminimalizować straty. Udokumentuj zniszczenia.

Zrób zdjęcia i filmy zacieków na sufitach, zalanych mebli oraz uszkodzonych sprzętów elektronicznych.

Zrób zdjęcia i filmy zacieków na sufitach, zalanych mebli oraz uszkodzonych sprzętów elektronicznych. Spisz protokół.

Niezależnie od wybranej polisy, ubezpieczyciel będzie potrzebował potwierdzenia przyczyny zalania. Najlepiej poprosić administratora budynku o sporządzenie oficjalnego protokołu. Alternatywnie możesz spisać z sąsiadem oświadczenie wskazujące źródło wycieku (i jego winę, jeśli likwidujesz szkodę z jego OC).

Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi.

Skontaktuj się z firmą online lub telefonicznie, podając numery polis i załączając zebrane dowody.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem prac remontowych upewnij się, że ubezpieczyciel zakończył oględziny lub potwierdził, że posiada wystarczającą dokumentację. Musisz jedynie zadbać o to, aby szkoda się nie powiększała.

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