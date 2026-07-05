Rzymski wódz sprowadził je do Europy. Dziś to polski skarb narodowy

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Czy wiesz, że za obecność czereśni w Europie odpowiada jeden rzymski dowódca? Od wypraw Lukullusa minęły wieki, a dziś w samej Polsce wybieramy spośród dziesiątek wyśmienitych odmian, takich jak Kordia czy Burlat. Odkryj bogactwo minerałów ukryte pod kruchą skórką i zainspiruj się naszymi pomysłami na wykorzystanie czereśni w kuchni – od puszystych bułeczek po aromatyczny sos do kurczaka.

Czereśnie to nie tylko smak lata, ale także owoc o fascynującej historii, niezwykłych walorach zdrowotnych i szerokim zastosowaniu kulinarnym

Czereśnie to nie tylko smak lata, ale także owoc o fascynującej historii, niezwykłych walorach zdrowotnych i szerokim zastosowaniu kulinarnym / Shutterstock

Czereśnie w starożytności i dziś – krótka historia owocu

Historia czereśni sięga czasów antycznych. Według przekazów to właśnie Lukullus, dowódca armii starożytnego Rzymu, sprowadził do Italii pierwsze drzewko czereśni z jednej ze swoich wypraw w I wieku p.n.e. Od tego momentu zainteresowanie uprawą tych owoców zaczęło systematycznie rosnąć, a przez wieki wyhodowano setki nowych odmian, z których wiele uprawianych jest do dziś. Obecnie na świecie znanych jest około tysiąca odmian czereśni, różniących się smakiem, wielkością, barwą i konsystencją miąższu.

Najpopularniejsze odmiany czereśni w Polsce

W polskich sadach i ogrodach spotkać można wiele odmian czereśni, które cieszą się uznaniem zarówno profesjonalnych plantatorów, jak i amatorów ogrodnictwa. Oto najchętniej wybierane odmiany:

Kordia – Słynie z wyjątkowej słodyczy oraz ciemnobordowego, niemal czarnego koloru. Dojrzewa w drugiej połowie lipca i jest odporna na przymrozki oraz szkodniki, co czyni ją dobrym wyborem dla początkujących ogrodników.

– Słynie z wyjątkowej słodyczy oraz ciemnobordowego, niemal czarnego koloru. Dojrzewa w drugiej połowie lipca i jest odporna na przymrozki oraz szkodniki, co czyni ją dobrym wyborem dla początkujących ogrodników. Burlat – Wczesna odmiana, której soczyste, słodkie i ciemnoczerwone owoce można zbierać już w czerwcu. Drzewko preferuje słoneczne stanowiska i średnio wilgotne gleby.

– Wczesna odmiana, której soczyste, słodkie i ciemnoczerwone owoce można zbierać już w czerwcu. Drzewko preferuje słoneczne stanowiska i średnio wilgotne gleby. Vega – Kanadyjska odmiana o żółtoczerwonej skórce i słodkich owocach średniej wielkości. Jest dość odporna na szkodniki, najlepiej rośnie na przewiewnych, przepuszczalnych glebach.

– Kanadyjska odmiana o żółtoczerwonej skórce i słodkich owocach średniej wielkości. Jest dość odporna na szkodniki, najlepiej rośnie na przewiewnych, przepuszczalnych glebach. Buttnera Czerwona – Plonuje w drugiej połowie lipca, a jej owoce mają żółtoczerwony kolor i jędrny miąższ. Jest skutecznym zapylaczem, polecana na większe plantacje.

– Plonuje w drugiej połowie lipca, a jej owoce mają żółtoczerwony kolor i jędrny miąższ. Jest skutecznym zapylaczem, polecana na większe plantacje. Rivan – Odporna na mróz i choroby odmiana, która owocuje już pod koniec maja i na początku czerwca. Owoce są ciemnoczerwone i słodkawe.

– Odporna na mróz i choroby odmiana, która owocuje już pod koniec maja i na początku czerwca. Owoce są ciemnoczerwone i słodkawe. Regina – Odmiana o dużych, sercowatych i słodkich owocach, idealna do dużych ogrodów. Wymaga zasadzenia zapylacza w pobliżu.

– Odmiana o dużych, sercowatych i słodkich owocach, idealna do dużych ogrodów. Wymaga zasadzenia zapylacza w pobliżu. Summit – Nowa odmiana o dużych, jasnoczerwonych owocach, dojrzewająca w drugiej połowie lipca. Jest odporna na mróz, ale wymaga ochrony przed szkodnikami.

– Nowa odmiana o dużych, jasnoczerwonych owocach, dojrzewająca w drugiej połowie lipca. Jest odporna na mróz, ale wymaga ochrony przed szkodnikami. Van – Ciemnoczerwone, mięsiste i soczyste owoce tej odmiany pojawiają się już w czerwcu. Drzewko nie rozrasta się zbyt mocno, więc sprawdzi się w mniejszych ogrodach.

– Ciemnoczerwone, mięsiste i soczyste owoce tej odmiany pojawiają się już w czerwcu. Drzewko nie rozrasta się zbyt mocno, więc sprawdzi się w mniejszych ogrodach. Lapins – Znana również jako „czereśnia ptasia” ze względu na drobne owoce chętnie zjadane przez ptaki. Odmiana samopylna, o wyjątkowym smaku i trwałości plonów.

Skarbnica witamin i minerałów – zdrowotne właściwości czereśni

Czereśnie w około 80 proc. składają się z wody, ale mimo to są bogate w cenne składniki odżywcze. Znajdziemy w nich witaminę C, kwas foliowy, witaminy A, E i K, a także minerały: wapń, żelazo, magnez, cynk, jod, potas i fosfor. Owoce te mają udowodniony, dobroczynny wpływ na skórę – działają antyoksydacyjnie, neutralizując wolne rodniki i chroniąc komórki przed uszkodzeniami.

Dzięki obecności błonnika czereśnie wspierają prawidłową pracę układu trawiennego i pomagają w przypadku problemów jelitowych. Dodatkowo wykazują właściwości przeciwzapalne, co czyni je wartościowym elementem diety.

Czereśnie w kuchni – inspiracje na każdą okazję

Czereśnie to nie tylko zdrowa przekąska jedzona prosto z drzewa. Ich wszechstronność sprawia, że chętnie wykorzystywane są zarówno w deserach, jak i daniach wytrawnych oraz przetworach. Oto kilka inspirujących przepisów z czereśniami w roli głównej - znajdziesz je pod tym linkiem:

Bułki z czereśniami i twarożkiem

Te puszyste, drożdżowe bułeczki z delikatną masą twarożkową i soczystymi czereśniami doskonale sprawdzają się zarówno na śniadanie, jak i jako słodka przekąska w ciągu dnia. Przygotowanie ciasta drożdżowego oraz twarożkowej masy jest proste, a efekt końcowy zachwyca smakiem i aromatem.

Crème brûlée z czereśniami

Klasyczny francuski deser w nowej odsłonie – aksamitny krem jajeczno-śmietankowy z dodatkiem czereśni, pokryty warstwą skarmelizowanego cukru. Deser ten zachwyci każdego miłośnika słodkości i z pewnością będzie ozdobą letniego stołu.

Filet z kurczaka z sosem czereśniowym

Czereśnie sprawdzają się również w daniach wytrawnych. Gęsty, aromatyczny sos barbecue na bazie czereśni doskonale komponuje się z delikatnym filetem z kurczaka, nadając mu niepowtarzalnego charakteru i głębokiego smaku.

Czereśnie – owoc, który warto docenić

Czereśnie to bez wątpienia jeden z najbardziej lubianych owoców sezonowych w Polsce. Ich bogata historia, różnorodność odmian, właściwości prozdrowotne oraz nieograniczone możliwości kulinarne sprawiają, że co roku cieszą się ogromną popularnością. Warto włączyć je do swojego letniego jadłospisu i korzystać nie tylko z ich smaku, ale także licznych korzyści zdrowotnych.