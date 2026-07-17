Rodzicielski budżet pod kontrolą z BLIK Płacę Później – jak planować zakupy bez presji?

Dlaczego rodzice coraz chętniej korzystają z płatności odroczonych?
Płatność odroczona BNPL (z ang. „buy now, pay later”, czyli „kup teraz, zapłać później”), choć jeszcze do niedawna kojarzyła się głównie ze wsparciem w przypadku awarii lub innych nagłych wydatków, dziś coraz częściej staje się naturalnym elementem codziennego zarządzania domowym budżetem. Dla wielu rodziców to wygodny i bezpieczny sposób na lepsze planowanie zakupów i zachowanie płynności finansowej. Jak to działa w praktyce na przykładzie BLIK Płacę Później?
Usługa ta pozwala odroczyć płatność za zakupy aż do 30 dni od chwili zawarcia transakcji. W jej ramach można uzyskać nawet do 4000 zł limitu. Jest on ustalany indywidualnie przez dostawcę finansowania po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Aktywacja jest bardzo szybka, intuicyjna i odbywa się w kilku krokach. Wystarczy uzupełnić koszyk o niezbędne produkty, wybrać opcję płatności BLIK Płacę Później i wpisać kod BLIK w aplikacji bankowej. Obecnie z usługi mogą korzystać klienci takich banków jak: VeloBank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, PKO BP i Bank Millennium.
Uwaga! W przypadku terminowej spłaty zobowiązania usługa jest całkowicie darmowa. Jeśli termin zostanie przekroczony, dostawca finansowania może naliczyć odsetki od zaległości.
Szkolna wyprawka bez obciążania budżetu
Pomimo tego, że z największymi wydatkami rodzice muszą zmierzyć się we wrześniu, w ciągu roku także nie brakuje „okazji” do szkolnych zakupów. Nowe buty i strój na lekcję wychowania fizycznego, kurtka na zimę, elegancki komplet na akademię, rozmaite przybory plastyczne w przypadku młodszych dzieci, zeszyty, podręczniki, prezenty klasowe… Można by tak wymieniać jeszcze długo. Wiele z tych wydatków niejednokrotnie pojawia się niespodziewanie lub/i w krótkim odstępie czasu. W związku z tym możliwość rozłożenia płatności pomiędzy kolejne wynagrodzenia może okazać się ogromnym ułatwieniem dla rodziców. Dzięki BLIK Płacę Później nie trzeba odkładać ważnych zakupów na później i rezygnować z rzeczy potrzebnych dziecku na już.
Zabawki, akcesoria, dodatkowe aktywności
Zakupy związane ze szkołą i nauką to nie jedyne wydatki, na które rodzic musi się przygotować. Zabawki dostosowane do wieku i zainteresowań, nowy rower, hulajnoga, gry planszowe, książki czy inne akcesoria i sprzęty niezbędne do rozwijania pasji dziecka, choć zdecydowanie są uzasadnionym zakupem i inwestycją w przyszłość, mogą w pewnych okresach nadmiernie obciążać domowy budżet. Na szczęście z BLIK Płacę Później rodzice mają szansę bez presji rozłożyć wszystkie te wydatki w czasie, zachowując tym samym kontrolę nad finansami i tak istotne poczucie bezpieczeństwa.
Podsumowanie
Rodzicielskie wydatki trudno całkowicie przewidzieć, bo codzienność z dziećmi częstokroć zaskakuje – wie to doskonale każdy rodzic. Dlatego właśnie BLIK Płacę Później może okazać się bardzo pomocnym narzędziem, które będzie wspierać lepsze zarządzanie budżetem i pozwoli uniknąć presji finansowej w trakcie większych zakupów. Niezwykle istotne jest jednak świadome korzystanie z usługi. Planowanie wydatków (na ile to możliwe), kontrola zobowiązań i terminowa spłata to podstawa korzystania z tego rodzaju rozwiązań finansowych.