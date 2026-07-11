„Przed śmiercią prosiła, bym to oddała”. Spełniła nietypową ostatnią wolę matki

Wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy rodzina z Mediolanu spędzała wakacje w miejscowości Cabras na Sardynii. Zauroczona pięknem słynnego kwarcowego piasku z plaży Is Arutas, postanowiła zabrać ze sobą kilkadziesiąt kilogramów tego niezwykłego surowca. Przez dekady piasek zdobił ogród rodzinnego domu.
Z czasem jednak przepisy na Sardynii uległy zmianie. Obecnie zabieranie piasku, muszelek czy kamieni z tamtejszych plaż jest surowo zabronione i karane. Gdy matka kobiety dowiedziała się o nowych regulacjach, postanowiła, że piasek powinien wrócić na swoje miejsce.
Przed śmiercią moja matka wiele razy prosiła mnie, bym wróciła na Sardynię i oddała to, co ona zabrała – opowiada mieszkanka Mediolanu.
Po latach kobieta wraz z mężem wróciła na Sardynię. W czwartek przekazała władzom miejscowości Cabras wór piasku, spełniając tym samym ostatnią wolę matki. Jej gest spotkał się z uznaniem lokalnych władz.
„Mamy nadzieję, że ta historia będzie przykładem dla wszystkich”
Zwrócenie piasku, nawet po wielu latach, i zdobycie się na odwagę, by to zrobić, oznacza uznanie, że dziedzictwo przyrody należy do nas wszystkich i że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za jego ochronę – podkreślił szef gminnego wydziału do spraw ochrony środowiska Carlo Carta.
Mamy nadzieję, że ta historia będzie przykładem dla wszystkich, którzy wciąż przechowują piasek i inne elementy przyrody zabrane z naszych plaż. W ostatnich latach byliśmy świadkami podobnych przypadków zwrotu i za każdym razem stanowią one ważny dowód zbiorowej świadomości ekologicznej – dodał.