Oto najlepsze stacje kolejowe w Europie. Polskie dworce w czołówce

W najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026, przygotowanym przez Consumer Choice Center, oceniono 60 największych dworców kolejowych w Europie. Pod uwagę brano m.in. niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, liczbę połączeń oraz konkurencyjność.
Zwycięzcą zestawienia został szwajcarski Zürich Hauptbahnhof, który zdobył maksymalną liczbę punktów dzięki imponującej punktualności i minimalnemu czasowi oczekiwania na pociąg.
Wrocław Główny liderem wśród polskich dworców
Tuż za podium uplasował się Wrocław Główny, który uzyskał 96,5 punktu i utrzymał swoją wysoką pozycję z poprzednich lat. Wrocławska stacja jest najlepiej ocenianym dworcem w Polsce oraz liderem wśród mniejszych stacji, obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie. Choć niemal 30 proc. pociągów dociera tam z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania wynosi 8,2 minuty, dworzec wyróżnia się bogatą ofertą usług i udogodnień dla podróżnych.
Kraków Główny nową siłą z Małopolski
W tegorocznym rankingu zadebiutował Kraków Główny, od razu zajmując dziewiąte miejsce z wynikiem 89,5 punktu. Eksperci docenili przede wszystkim integrację dworca z Galerią Krakowską, nowoczesną infrastrukturę – perony wyposażone w windy i schody ruchome – oraz szeroką gamę udogodnień dla pasażerów.
Niemieckie dworce zaskakująco nisko
Tegoroczny ranking przyniósł niespodziewane rozstrzygnięcia dla niemieckich stacji kolejowych. W pierwszej dziesiątce nie znalazł się żaden niemiecki dworzec, a aż piętnaście z trzydziestu najgorzej ocenianych stacji to właśnie obiekty z Niemiec.
Najlepszy wynik zanotował Berlin Hauptbahnhof, zajmując dopiero 19. miejsce. Najgorzej wypadł Dortmund, a w Hamburgu pasażerowie muszą czekać na pociąg średnio aż 25 minut. Zdaniem ekspertów, przyczyną słabych wyników są zaniedbane tory i infrastruktura kolejowa.
Top 10 European Railway Station Index 2026
- Zürich Hbf (Szwajcaria) – 101 pkt (94,1% punktualności)
- Gare du Nord (Paryż, Francja) – 100,5 pkt
- Amsterdam Centraal (Holandia) – 98,5 pkt
- Wrocław Główny (Polska) – 96,5 pkt (najlepszy wynik wśród mniejszych stacji)
- Bern Hbf (Szwajcaria) - 94,5 pkt
- Gare Montparnasse (Paryż, Francja) – 94,5 pkt
- Gare Saint-Lazare (Paryż, Francja) – 91,5 pkt
- London Bridge (Londyn, Wielka Brytania) – 90 pkt
- Kraków Główny (Polska) – 89,5 pkt
- St Pancras International (Londyn, Wielka Brytania) – 89,5 pkt.