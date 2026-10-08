Oto najlepsze stacje kolejowe w Europie. Polskie dworce w czołówce

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Polskie stacje kolejowe odniosły spektakularny sukces w najnowszym zestawieniu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny utrzymał się w ścisłej czołówce, a debiutujący Kraków Główny od razu wskoczył do pierwszej dziesiątki. Niemieckie dworce zanotowały natomiast historyczny spadek.

W najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026, przygotowanym przez Consumer Choice Center, oceniono 60 największych dworców kolejowych w Europie. Pod uwagę brano m.in. niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, liczbę połączeń oraz konkurencyjność.

Zwycięzcą zestawienia został szwajcarski Zürich Hauptbahnhof, który zdobył maksymalną liczbę punktów dzięki imponującej punktualności i minimalnemu czasowi oczekiwania na pociąg.

Wrocław Główny liderem wśród polskich dworców

Tuż za podium uplasował się Wrocław Główny, który uzyskał 96,5 punktu i utrzymał swoją wysoką pozycję z poprzednich lat. Wrocławska stacja jest najlepiej ocenianym dworcem w Polsce oraz liderem wśród mniejszych stacji, obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie. Choć niemal 30 proc. pociągów dociera tam z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania wynosi 8,2 minuty, dworzec wyróżnia się bogatą ofertą usług i udogodnień dla podróżnych.

Kraków Główny nową siłą z Małopolski

W tegorocznym rankingu zadebiutował Kraków Główny, od razu zajmując dziewiąte miejsce z wynikiem 89,5 punktu. Eksperci docenili przede wszystkim integrację dworca z Galerią Krakowską, nowoczesną infrastrukturę – perony wyposażone w windy i schody ruchome – oraz szeroką gamę udogodnień dla pasażerów.

Niemieckie dworce zaskakująco nisko

Tegoroczny ranking przyniósł niespodziewane rozstrzygnięcia dla niemieckich stacji kolejowych. W pierwszej dziesiątce nie znalazł się żaden niemiecki dworzec, a aż piętnaście z trzydziestu najgorzej ocenianych stacji to właśnie obiekty z Niemiec.

Najlepszy wynik zanotował Berlin Hauptbahnhof, zajmując dopiero 19. miejsce. Najgorzej wypadł Dortmund, a w Hamburgu pasażerowie muszą czekać na pociąg średnio aż 25 minut. Zdaniem ekspertów, przyczyną słabych wyników są zaniedbane tory i infrastruktura kolejowa.

Top 10 European Railway Station Index 2026