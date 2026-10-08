RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Oto najlepsze stacje kolejowe w Europie. Polskie dworce w czołówce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (11:14)

Polskie stacje kolejowe odniosły spektakularny sukces w najnowszym zestawieniu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny utrzymał się w ścisłej czołówce, a debiutujący Kraków Główny od razu wskoczył do pierwszej dziesiątki. Niemieckie dworce zanotowały natomiast historyczny spadek.

Oto najlepsze stacje kolejowe w Europie. Polskie dworce w czołówce
Dworzec we Wrocławiu /Shutterstock
  • Ranking European Railway Station Index 2026 ocenia największe dworce kolejowe w Europie.
  • W pierwszej dziesiątce znalazły się dwa dworce z Polski.
  • Jak wygląda top 10 rankingu?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

W najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026, przygotowanym przez Consumer Choice Center, oceniono 60 największych dworców kolejowych w Europie. Pod uwagę brano m.in. niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, liczbę połączeń oraz konkurencyjność. 

Zwycięzcą zestawienia został szwajcarski Zürich Hauptbahnhof, który zdobył maksymalną liczbę punktów dzięki imponującej punktualności i minimalnemu czasowi oczekiwania na pociąg.

Wrocław Główny liderem wśród polskich dworców

Tuż za podium uplasował się Wrocław Główny, który uzyskał 96,5 punktu i utrzymał swoją wysoką pozycję z poprzednich lat. Wrocławska stacja jest najlepiej ocenianym dworcem w Polsce oraz liderem wśród mniejszych stacji, obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie. Choć niemal 30 proc. pociągów dociera tam z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania wynosi 8,2 minuty, dworzec wyróżnia się bogatą ofertą usług i udogodnień dla podróżnych.

Kraków Główny nową siłą z Małopolski

W tegorocznym rankingu zadebiutował Kraków Główny, od razu zajmując dziewiąte miejsce z wynikiem 89,5 punktu. Eksperci docenili przede wszystkim integrację dworca z Galerią Krakowską, nowoczesną infrastrukturę – perony wyposażone w windy i schody ruchome – oraz szeroką gamę udogodnień dla pasażerów.

Niemieckie dworce zaskakująco nisko

Tegoroczny ranking przyniósł niespodziewane rozstrzygnięcia dla niemieckich stacji kolejowych. W pierwszej dziesiątce nie znalazł się żaden niemiecki dworzec, a aż piętnaście z trzydziestu najgorzej ocenianych stacji to właśnie obiekty z Niemiec. 

Najlepszy wynik zanotował Berlin Hauptbahnhof, zajmując dopiero 19. miejsce. Najgorzej wypadł Dortmund, a w Hamburgu pasażerowie muszą czekać na pociąg średnio aż 25 minut. Zdaniem ekspertów, przyczyną słabych wyników są zaniedbane tory i infrastruktura kolejowa.

Top 10 European Railway Station Index 2026

  1. Zürich Hbf (Szwajcaria) – 101 pkt (94,1% punktualności)
  2. Gare du Nord (Paryż, Francja) – 100,5 pkt
  3. Amsterdam Centraal (Holandia) – 98,5 pkt
  4. Wrocław Główny (Polska) – 96,5 pkt (najlepszy wynik wśród mniejszych stacji)
  5. Bern Hbf (Szwajcaria) - 94,5 pkt
  6. Gare Montparnasse (Paryż, Francja) – 94,5 pkt
  7. Gare Saint-Lazare (Paryż, Francja) – 91,5 pkt
  8. London Bridge (Londyn, Wielka Brytania) – 90 pkt
  9. Kraków Główny (Polska) – 89,5 pkt
  10. St Pancras International (Londyn, Wielka Brytania) – 89,5 pkt.

Źródło: RMF24
Tagi: dworzec kolejowy
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: