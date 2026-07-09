Nie tylko komary i osy. To ukąszenie może zrujnować twoje wakacje

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Lato to czas beztroski i wypoczynku, ale także okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Choć większość z nas obawia się komarów czy os, to właśnie skorpiony mogą okazać się największym zagrożeniem podczas wakacyjnych podróży po Europie. Gdzie można je spotkać, jak rozpoznać ich ukąszenie i co zrobić w przypadku kontaktu z tym niebezpiecznym pajęczakiem? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Wakacje kojarzą się z długimi, słonecznymi dniami, wypoczynkiem na plaży i wieczorami spędzonymi na świeżym powietrzu. Niestety letni czas to także okres wzmożonej aktywności owadów i innych drobnych stworzeń, które potrafią skutecznie uprzykrzyć urlop. Komary, osy, mrówki – ich ukąszenia są nie tylko uciążliwe, ale mogą być również niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z alergiami.

Jednak to nie one stanowią największe zagrożenie podczas letnich podróży po Europie. W cieniu popularnych insektów czai się przeciwnik, którego wielu turystów zupełnie nie docenia – skorpion. Choć w Europie nie spotkamy najbardziej jadowitych gatunków, ukąszenie tego pajęczaka może być bardzo bolesne i niebezpieczne.

Skorpiony w Europie – gdzie można je spotkać?

Wbrew pozorom, skorpiony są obecne w wielu popularnych, wakacyjnych destynacjach. Najczęściej występują w krajach o cieplejszym klimacie, zwłaszcza w rejonie Morza Śródziemnego. Turyści mogą natknąć się na nie m.in. w Hiszpanii (szczególnie na południu i wschodzie kraju), we Włoszech (na południu, na Sycylii i Sardynii), we Francji (na południu, w Prowansji i na Lazurowym Wybrzeżu), w Grecji, Portugalii, Chorwacji, a także na Malcie i Cyprze.

W Europie najczęściej spotykane są dwa gatunki: skorpion włoski (Euscorpius italicus) oraz skorpion karpacki (Euscorpius carpathicus). Oba gatunki są stosunkowo niewielkie, a ich jad nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowego człowieka – ukąszenie można porównać do użądlenia osy. Niemniej jednak, osoby uczulone lub dzieci mogą przechodzić je znacznie gorzej.

Skorpion włoski / Shutterstock

W Europie Środkowej i Wschodniej skorpiony są rzadkością, ale pojedyncze populacje można spotkać na południu Węgier, w Rumunii czy na Bałkanach. Warto więc zachować ostrożność, zwłaszcza wybierając się na urlop do cieplejszych krajów.

Jak rozpoznać ukąszenie skorpiona?

Ukąszenie skorpiona jest charakterystyczne – pojawia się silny, kłujący ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu ugryzienia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze objawy, takie jak drętwienie, nudności, spadek ciśnienia tętniczego, a nawet trudności w oddychaniu. Reakcja organizmu jest zazwyczaj szybka i intensywna, co odróżnia ukąszenie skorpiona od innych insektów.

Warto znać różnice między ukąszeniami różnych stworzeń:

Mrówki – ich ukąszenia mogą powodować powstawanie drobnych pęcherzy.

– ich ukąszenia mogą powodować powstawanie drobnych pęcherzy. Kleszcze – pozostają przyczepione do skóry, co ułatwia ich identyfikację.

– pozostają przyczepione do skóry, co ułatwia ich identyfikację. Pająki – zostawiają dwa małe, blisko siebie położone ślady.

– zostawiają dwa małe, blisko siebie położone ślady. Skorpion – ślad jest wyraźny, a reakcja organizmu szybka i intensywna.

Pierwsza pomoc po ukąszeniu – co robić?

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś ukąszony przez skorpiona, przede wszystkim zachowaj spokój. Miejsce ukąszenia należy dokładnie umyć wodą z mydłem, a następnie schłodzić, by złagodzić stan zapalny. W przypadku silnego bólu lub pojawienia się nietypowych objawów, takich jak trudności w oddychaniu, nudności czy drętwienie, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Szybka reakcja może zapobiec poważniejszym powikłaniom.

Jak się chronić przed skorpionami podczas wakacji?

Aby zminimalizować ryzyko spotkania ze skorpionem, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad: