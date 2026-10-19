Gdzie dobrze zjeść? Oto najlepsze kuchnie świata

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Włochy, Grecja i Portugalia zostały uznane za najlepsze kulinarne kierunki na świecie według prestiżowego plebiscytu Readers' Choice Awards 2026, organizowanego przez magazyn „Condé Nast Traveller”. Tysiące podróżników z całego globu oddało swoje głosy, oceniając nie tylko lokalne produkty, ale także kulturę stołu i tradycje kulinarne poszczególnych krajów.

Europejskie kraje absolutnym liderem rankingu

Włochy nie mają sobie równych, zdobywając aż 96,92 proc. głosów. To właśnie tu, według podróżników, można przeżyć prawdziwą ucztę smaków. Kuchnia włoska od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a oryginalne potrawy i atmosfera włoskich stołów są nie do podrobienia.

„Chrupiące cannoli na Sycylii, pizze większe niż stół w Neapolu i risotto z orzechowymi nutami w Mediolanie to obowiązkowe przystanki. I choć trudno wskazać epicentrum gastronomii, wielu zgadza się, że Emilia-Romania najbardziej zasługuje na miano stolicy jedzenia. Ser parmezan, szynka prosciutto, lasagne, sos boloński, a nawet ocet balsamiczny – lista przysmaków z tego regionu jest długa, więc nie ma lepszego miejsca we Włoszech dla smakoszy” – podkreśla redakcja rankingu.

Drugie miejsce zajęła Grecja, która przyciąga zarówno miłośników tradycyjnych tawern, jak i nowoczesnych restauracji prowadzonych przez topowych szefów kuchni. Grecka kuchnia to nie tylko doskonałe smaki, ale także wyjątkowa atmosfera.

„Niezależnie jednak od sposobu wykonania, klasyczne dania tego śródziemnomorskiego kraju już podbiły nasze serca. Wyobraź sobie skwierczące szaszłyki souvlaki, orzeźwiające kleksy tzatzików i niezliczone małe miseczki najlepszych oliwek na świecie. Ponieważ posiłki zazwyczaj spożywa się na świeżym powietrzu, hipnotyzujące widoki zawsze towarzyszą ci przy stole, stanowiąc wisienkę na torcie twojego i tak już doskonałego posiłku” – czytamy w rankingu.

Podium zamyka Portugalia, gdzie kuchnia atlantycka zachwyca bogactwem owoców morza i lokalnych win. Grillowane sardynki czy gulasze z owoców morza to tylko niektóre z przysmaków, które czekają na turystów po całodziennym zwiedzaniu.

Kto jeszcze znalazł się w rankingu?

Tuż za podium uplasowała się Japonia, która łączy nowoczesność z tradycją, oferując zarówno wyrafinowane restauracje, jak i klasyczne dania. Piąte miejsce przypadło z kolei Turcji, która kusi aromatycznymi przyprawami, soczystym mięsem i słodką baklawą.

W pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków kulinarnych świata znalazły się także Indonezja, Hiszpania, Tajlandia, Chorwacja i RPA.

„Wszyscy wiemy, że jedzenie to jeden z najważniejszych powodów podróży – i jedna z rzeczy, które najlepiej pamiętamy po powrocie do domu” – podsumowuje redakcja rankingu.