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Pralka to jeden z najdroższych sprzętów w domu, a jeden błąd przy ładowaniu bębna może skończyć się kosztowną wizytą serwisanta. Sprawdź, jakie cztery rzeczy najczęściej niszczą mechanizm urządzenia i dlaczego zwykła moneta lub sierść pupila to przepis na poważną awarię.

Czego nie wkładać do pralki? Cztery rzeczy, które mogą zniszczyć ubrania i sprzęt

Czego nie wkładać do pralki? Cztery rzeczy, które mogą zniszczyć ubrania i sprzęt / Shutterstock

Pralka to urządzenie, które na co dzień ułatwia życie milionom osób. Jednak nawet najbardziej zaawansowany sprzęt nie jest odporny na błędy użytkowników. Wrzucenie do bębna niewłaściwych rzeczy może prowadzić nie tylko do zniszczenia ulubionej odzieży, ale również do poważnych uszkodzeń samej pralki. Oto cztery rzeczy, których nigdy nie powinno się prać w pralce automatycznej, jeśli nie chcemy narazić się na kosztowne naprawy i rozczarowanie.

Sierść zwierząt – niewidoczny wróg pralki

Właściciele psów i kotów doskonale wiedzą, jak uciążliwa potrafi być sierść. Najwięcej problemów pojawia się w okresie linienia, gdy futro zwierząt osiada na ubraniach, szczególnie na ciemnych tkaninach. Wydaje się, że pranie w pralce powinno rozwiązać ten problem, jednak w rzeczywistości może być zupełnie odwrotnie.

Sierść zwierząt nie rozpuszcza się w wodzie. Podczas prania zbija się w grudki, które mogą zatykać filtr, odpływ, a nawet uszkodzić pompę pralki. Zamiast więc wrzucać ubrania pokryte sierścią bezpośrednio do bębna, warto najpierw dokładnie je oczyścić – szczotką lub wałkiem do usuwania kłaczków. To pozwoli uniknąć nie tylko zniszczenia ubrań, ale i kosztownych napraw sprzętu.

Ubrania z delikatnych materiałów – kaszmir, jedwab i skóra

Nie wszystkie tkaniny nadają się do prania automatycznego. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ubrań wykonanych z naturalnych włókien, takich jak kaszmir, alpaka czy jedwab. Pralka, nawet ustawiona na delikatny program, może spowodować ich skurczenie, rozciągnięcie lub utratę miękkości. Podobnie rzecz ma się z odzieżą skórzaną lub z dodatkami ze skóry – pranie automatyczne prowadzi do jej zniszczenia i utraty elastyczności.

Najlepszym rozwiązaniem jest pranie ręczne lub przewietrzanie takich ubrań. Jeśli już zdecydujemy się na pranie w pralce, koniecznie wybierzmy program do tkanin delikatnych i niską temperaturę, nie wyższą niż 30–40 stopni Celsjusza. Dzięki temu unikniemy nieodwracalnych uszkodzeń.

Metalowe przedmioty w kieszeniach – ukryte zagrożenie

Klucze, monety, a nawet niewielkie śrubki czy agrafki pozostawione w kieszeniach to częsty błąd, który może drogo kosztować. Metalowe przedmioty podczas wirowania uderzają o bęben pralki, mogą go porysować, a nawet wygiąć. Dodatkowo istnieje ryzyko, że drobne elementy dostaną się do odpływu, blokując go i powodując awarię pompy.

Aby uniknąć problemów, zawsze warto dokładnie sprawdzić wszystkie kieszenie przed wrzuceniem ubrań do pralki. To prosta czynność, która pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy.

Buty sportowe i obuwie z metalowymi ozdobami

Pranie butów w pralce to temat budzący wiele kontrowersji. Choć niektórzy producenci dopuszczają pranie sportowego obuwia na delikatnym programie, w przypadku butów z kolcami, ćwiekami czy metalowymi ozdobami należy zachować szczególną ostrożność. Metalowe elementy mogą uszkodzić zarówno bęben pralki, jak i same buty.

Jeśli już zdecydujemy się na pranie tenisówek lub trampek, warto umieścić je w specjalnej siatkowej kosmetyczce, która zminimalizuje ryzyko uszkodzeń. W przypadku wątpliwości najlepiej sprawdzić zalecenia producenta lub oddać buty do profesjonalnej pralni.

Dbaj o pralkę i ubrania – proste zasady na co dzień

Przestrzeganie kilku podstawowych zasad pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i przedłuży żywotność zarówno ubrań, jak i samej pralki. Przed każdym praniem warto sprawdzić metki, opróżnić kieszenie i oczyścić ubrania z sierści. Dzięki temu pranie stanie się nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne dla sprzętu.