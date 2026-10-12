Groźna substancja w popularnym żelu przeciwbólowym. GIF ostrzega

Przyczyna wycofania – przekroczony limit NDEA

Powodem wycofania produktu była wada jakościowa polegająca na przekroczeniu limitu dla parametru NDEA. Jak podano w komunikacie, NDEA to zanieczyszczenie nitrozoaminowe, dla którego limity ustalane są ze względu na potencjał mutagenny i rakotwórczy. Przekroczenie tego limitu oznacza, że produkt nie spełnia warunków dopuszczenia do obrotu i nie pozwala potwierdzić bezpieczeństwa stosowania serii objętych decyzją.