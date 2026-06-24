​Zdjęcie i post rozwścieczyły Kreml. Kolonia karna dla rosyjskiego polityka

- Maksim Krugłow, lider partii Jabłoko w Moskwie, został skazany na kolonię karną za wpisy o rosyjskich zbrodniach w Buczy i zniszczeniach w Mariupolu.
- Krugłow nie przyznał się do winy.
- Jabłoko, kiedyś symbol liberalizmu w Rosji, obecnie jest na marginesie życia politycznego w Rosji.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Maksim Krugłow nie przyznał się do winy. Podkreślił w sądzie, że na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi, ta sprawa pokazuje, że władze nie będą tolerować sprzeciwu.
Partia Jabłoko, niegdyś symbol liberalizmu w Rosji, obecnie nie posiada reprezentacji w Dumie Państwowej. Jej członkowie są obecni jedynie w kilku regionalnych parlamentach.
Krugłow, który pełnił funkcję szefa Jabłoka w Moskiewskiej Dumie Miejskiej w latach 2019-2024, jest również wykładowcą nauk politycznych na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie.
Postępowanie przeciwko Krugłowowi rozpoczęto jesienią 2025 roku. Od października przebywał on w areszcie. Jak podaje niezależny portal Meduza, zarzuty dotyczyły dwóch postów w mediach społecznościowych. W jednym z nich Krugłow opisał rosyjskie zbrodnie w Buczy, gdzie według Prokuratury Generalnej Ukrainy, od marca do kwietnia 2022 roku, zginęło ponad 400 cywilów, w tym 37 dzieci.
Drugi post dotyczył zniszczeń w Mariupolu - Krugłow zamieścił zdjęcie zburzonego miasta i odniósł się do danych ONZ o ofiarach cywilnych. Mariupol, oblężony przez wojska rosyjskie od marca do maja 2022 roku, został niemal doszczętnie zniszczony. Ukraińskie władze szacują, że mogło tam zginąć co najmniej 22 tysiące osób.
Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń w Mariupolu było zbombardowanie Teatru Dramatycznego, gdzie schronienie znalazło wielu cywilów. 16 marca 2022 roku na budynek zrzucono bombę, mimo że przed teatrem widniał napis "Dzieci". Według agencji Associated Press, w ataku mogło zginąć około 600 osób. Rosyjskie władze zaprzeczają, jakoby to one były odpowiedzialne za eksplozję, twierdząc, że doszło do niej wewnątrz budynku.