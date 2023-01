Gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 był Henryk Kasperczak, były piłkarz reprezentacji Polski oraz selekcjoner zagranicznych drużyn narodowych. Szkoleniowiec odniósł się do kwoty, jaką prezes PZPN miał zaproponować nowemu trenerowi reprezentacji za pracę z polską drużyną, do jego kompetencji i doświadczenia zdobytego w najlepszej drużynie świata oraz do relacji, jakie mogą go czekać z Robertem Lewandowskim.

Henryk Kasperczak / Liewig Christian/ABACA / PAP/Abaca Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 7 pytań o 7:07 we wtorek do Henryka Kasperczaka Henryk Kasperczak ocenił wybór Portugalczyka jako dobry krok. Znam dobrze trenera Santosa. Spotykaliśmy się podczas różnych rozgrywek. Ma on ogromny autorytet wśród piłkarzy i sporo sukcesów na koncie z dwoma reprezentacjami: portugalską i grecką. Ma doświadczenie w prowadzeniu drużyn narodowych - przyznał nasz rozmówca. Szkoleniowiec odniósł się także do informacji o zarobkach, jakie miały zostać zaproponowane Santosowi w zamian za pracę dla kadry narodowej. Ma to być nawet 2,5 miliona euro. Myślę, że będzie to najlepiej opłacany selekcjoner, jakiego mieliśmy w polskiej reprezentacji. No ale, coś za coś. On się docenia i uważa, że zasłużył na to, żeby osiągać tego typu gaże - powiedział Kasperczak w Radiu RMF24. Zobacz również: Santos nowym trenerem Polaków. Świerczewski: Nie wierzę w cud Czym dla polskiego futbolu będzie ten "desant Santosa"? Czy to nazwisko dobrze wróży naszej narodowej drużynie? "Sparzyliśmy się" już przecież na portugalskim selekcjonerze. Krajan Santosa - Paulo Sousa - rozczarował nas wszystkich, gdy porzucił kadrę przed barażami o mundial w Katarze. A może, jak w znanym wierszu naszej Noblistki, "nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy"? Posłuchajcie, co o tym sądzi znany na świecie polski szkoleniowiec i były reprezentacyjny piłkarz Henryk Kasperczak - wtorkowy, poranny gość w radiu RMF FM i internetowej stacji RMF24. Zobacz również: Fernando Santos poprowadzi reprezentację Polski



