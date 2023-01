Bento jednak nie?

We wtorek 17 stycznia w rozmowie z Radiem RMF24 prezes PZPN-u mówił, że nowym szkoleniowcem Polaków będzie cudzoziemiec, który ma już doświadczenie z inną reprezentacją.

Wiele wskazuje na to, że w sztabie zagranicznego selekcjonera będzie polski asystent. To jedno z kryteriów, na którym Kuleszy bardzo zależało.

Jednym z najpoważniejszych kandydatów na stanowisko nowego selekcjonera przez długi czas wydawał się Paulo Bento. To właśnie on - według TVP Sport - miał zawrzeć porozumienie z PZPN-em. Osoba niegdyś blisko związana z trenerem została poinformowana, że jest on zdecydowany pracować dla Polski.

Do tych doniesień Kulesza odniósł się w rozmowie z Interią.

Nie potwierdzam tych doniesień. W ogóle nie wiem, skąd się biorą takie newsy. Ich efekt jest tylko taki, że teraz wszyscy do mnie dzwonią - powiedział prezes PZPN.

Tymczasem w jednym z programów na kanale Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk przekazał zaskakującą wiadomość od znanego dziennikarza - Fabrizio Romano. Włoch miał skontaktować się z agentem portugalskiego szkoleniowca, który oznajmił, że jego klient nie ma w planach przylecieć do Polski w najbliższym czasie.