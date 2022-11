"Rakieta im dalej leci, tym jest mniej dokładna; jeżeli została wystrzelona przez pododdziały Federacji Rosyjskiej (…) to wybranie celów w tak bliskiej styczności z granicą NATO uważam za totalną głupotę. To jest prowokowanie nas" – ocenił gen. Jarosław Kraszewski w rozmowie „7 pytań o 7:07” w Radiu RMF24. Jak dodał były szef wojsk rakietowych, być może była to próba sprawdzenia reakcji NATO.

Gościem Bogdana Zalewskiego będzie gen. Jarosław Kraszewski / Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Kraszewski: jeśli rakietę wystrzelili Rosjanie, mogło chodzić o sprawdzenie reakcji NATO We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk rosyjskiej produkcji. W wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Gen. Jarosław Kraszewski podkreślił, że procedury na wypadek takich zdarzeń zostały wypracowane już kilka lat temu i działają. Od 2016 roku w Biurze Bezpieczeństwie Narodowego były ćwiczone i ciągle udoskonalane procedury związane z takimi sytuacjami kryzysowymi, jak np. incydent podczas ćwiczenia Zapad 2017 (rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe przeprowadzone w 2017 roku - przyp. red.), czy późniejszych edycji tego ćwiczenia. Procedury zachowania się najważniejszych osób w państwie zostały przećwiczone (...) zarówno pan prezydent, jak i pan premier, minister obrony narodowej, najważniejsi dowódcy wojskowi wiedzą, co mają robić - mówił gość Radia RMF24. Jak dodał, widać, że procedury te działają. Bogdan Zalewski zapytał swego gościa o nocną wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena, iż trajektoria lotu rakiety wskazuje na małe prawdopodobieństwo, że została wystrzelona z terytorium Rosji. Eksperci, którzy już są na miejscu, na podstawie ukształtowania się leja po wybuchu i kątów, które tam występują (...) określą, z którego kierunku rakieta przyleciała. Mamy dodatkowo jeszcze wywróconą przyczepę, która znacząco ułatwi potwierdzenie, z którego kierunku nadleciała rakieta - wskazał generał. Kluczowym dla mnie jest w tej chwili, żeby eksperci znaleźli jak najwięcej fragmentów rozerwanej rakiety - zarówno tych części nosiciela, czyli tam, gdzie znajduje się paliwo, silniki (...) kierunkowe. Nie wiem czy uda się znaleźć fragmenty głowicy. Najlepiej byłoby znaleźć te, które są z opisami i na tej podstawie eksperci na pewno będą w stanie określić typ rakiety - tłumaczył gen. Kraszewski. Zwrócił też uwagę, że podczas ostrzału rakietowego zdarzają się incydenty. Rakieta czym dalej leciała, tym jest mniej dokładna. Jeżeli była wystrzelona przez pododdziały Federacji Rosyjskiej, bez względu na to, czy były to pododdziały lądowe, czy marynarka wojenna, wybranie celów w tak bliskiej styczności z granicą NATO uważam za totalną głupotę. To jest prowokowanie nas - ocenił ekspert. Jak dodał, być może była to próba sprawdzenia reakcji NATO. Zobacz również: CNN: Samolot NATO zarejestrował tor lotu pocisku, który spadł na Przewodów

