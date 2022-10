Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" parlamentarzyście Koalicji Obywatelskiej. Jak Cezary Tomczyk postrzega fundamentalne sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa militarnego i pozycji Polski w Europie? To powinny być główne pola zainteresowań polityka Platformy Obywatelskiej w związku z jego działalnością w dwóch komisjach sejmowych: obrony narodowej oraz do spraw Unii Europejskiej.

Cezary Tomczyk / Michał Dukaczewski / RMF FM

1. Na ile realna dla posła Tomczyka jest rosyjska prowokacja z użyciem "brudnej bomby" i w rezultacie użycie taktycznej broni nuklearnej? Czy niepokoją go doniesienia o rosyjskich ćwiczeniach "zmasowanego" uderzenia jądrowego na poligonie Kura, na półwyspie Kamczatka? Jak Polska powinna być przygotowana na atomowy scenariusz wojenny?





2. Czy niepokoi posła ze zdecydowanie prounijnej formacji rosnące napięcie na linii Niemcy-Francja?

3. Po czyjej stronie winna stać Warszawa w sporze Paryża z Berlinem w sprawach obronności? Czy Polska winna popierać Niemcy w kwestii budowy europejskiej tarczy przeciwrakietowej? Czy też, tak jak obecnie, wraz z Francją opierać tym pomysłom?





4. Jak Tomczyk ocenia politykę Niemiec, które nie oglądając się na inne unijne kraje przyznają sobie 200 mld euro programu pomocowego, mającego złagodzić skutki wysokich cen energii dla Niemców? (Francję oburzyło to, że Berlin podjął taką decyzję bez konsultacji z Paryżem i, szerszych, z Unią Europejską.)

5. Jak - jako polski poseł - reaguje na wiadomość, że w ostatnich 7 miesiącach Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną, z której 52 proc. trafiło do Niemiec, a 37 proc. do Francji? Te dwa kraje członkowskie otrzymały aż 90 proc. całej pomocy. Jak zauważył europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski - dla porównania - do Polski trafiło 1,7 proc.

6. Czy poseł opozycji Cezary Tomczak razem z rządzącymi będzie apelował do Komisji Europejskiej, by zadbała o rzeczywistą konkurencję w Unii?

7. Czy wspiera Zjednoczoną Prawicę w staraniach o odszkodowanie dla Polski od Niemiec za ogromne straty wojenne?





Zapraszamy na "7 pytań o 7:07" do Cezarego Tomczyka. W radiu RMF24 w czwartkowy poranek posła PO przepyta Bogdan Zalewski.