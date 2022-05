"Te pieniądze się nam należą jak przysłowiowa kość psu" - mówił w RMF FM Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski, odnosząc się do Krajowego Planu Odbudowy i zapowiadanej na najbliższe dni jego akceptacji przez Komisję Europejską. "Jesteśmy żyrantem kredytu. Wszystkie państwa Unii Europejskiej żyrują kredyt. Gdyby Polska się nie zgodziła - tych pieniędzy by nie było. Co więcej, my już spłacamy ten kredyt" - tłumaczył gość Krzysztofa Ziemca. "One mogły być bez szantażu. Uważaliśmy, że na etapie, kiedy szantaż był, trzeba było złożyć weto, by wyeliminować ten mechanizm. Jest sytuacja nadzwyczajna, jest wojna za naszą granicą, są dramatyczne skutki w gospodarce (...). Zgodziliśmy się jako Solidarna Polska na pewne kompromisy w imię stanu wyższej konieczności" - podkreślał.

Wideo youtube Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym, która ma likwidować Izbę Dyscyplinarną? Gdyby nie Solidarna Polska, ta ustawa byłaby pewnie już uchwalona na zasadzie blitzkriegu - taki był plan. Jak teraz wskazują eksperci, konsekwencją uchwalenia tej ustawy byłby całkowity paraliż wielu postępowań sądowych w Polsce - mówił w RMF FM minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie ma trybu wyborczego, nie ma trybów dotyczących wielu postępowań cywilnych, rodzinnych, ale też aresztowych. Gdyby przyjąć propozycje pana prezydenta bez zmian to oznaczałoby, że w Polsce sparaliżowane są postępowania aresztowe - wyliczał. Jestem przekonany, ponieważ prowadzimy rzeczowe rozmowy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wprowadzać takie zmiany, które nie spowodują dewastacji i paraliżu polskiego sądownictwa. W tym sensie będzie możliwe nasze poparcie. Bez tych zmian poparcie by nie było możliwe - tłumaczył lider Solidarnej Polski. Ratujemy pana prezydenta przed ciężką katastrofą, która by nastąpiła, gdyby bez zmian ta ustawa weszła w życie - podsumował gość Krzysztofa Ziemca. Zobacz również: Wójcik: To fałsz, że przez ustawę Zbigniewa Ziobry są blokowane pieniądze unijne

