Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący PO Borys Budka. Porozmawiamy z nim m.in. o najnowszej propozycji złożonej przez lidera Platformy Donalda Tuska, tzw. babciowego. To świadczenie w wysokości 1500 złotych, które miałyby otrzymywać kobiety po urlopie macierzyńskim pod warunkiem powrotu do pracy. Co odpowie krytykom takiego rozwiązania, którzy - jak prof. Leszek Balcerowicz - wskazują, iż Polski nie stać obecnie na tego typu rozdawnictwo publicznych pieniędzy? Czy PO próbuje przelicytować PiS na obietnice socjalne?