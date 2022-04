"Ludzie z otoczenia Putina dalej żyją w oderwaniu od rzeczywistości i próbują to oderwanie narzucić reszcie społeczeństwa, i to się częściowo udaje" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Robert Pszczel, dyplomata i były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie. "Kluczowym jest, kiedy ta wojna dojdzie do zwykłych Rosjan. Jeśli Rosja zdecyduje się na wysłanie, bo będzie zmuszona, wojsk z poboru, to będzie powtórka z pierwszej wojny czeczeńskiej i wojny afgańskiej. Tam ginęli poborowi i nie dało się w żaden sposób tego ukryć" - podkreślił gość Rocha Kowalskiego.

Wideo youtube Czy Rosjanie pogodzili się już z tym, że nie udało się im zrealizować celów strategicznych w centralnej Ukrainie? Powinni się z tym pogodzić. Obiektywna ocena tej sytuacji jest taka, że te cele, które chcieli zrealizować na początku, przede wszystkim zajęcie Kijowa, nie zostały zrealizowane - mówił Pszczel. Celem tej barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę jest niszczenie państwa ukraińskiego jako takiego, a głównym celem operacyjnym jest zniszczenie sił zbrojnych, służb bezpieczeństwa i oczywiście przywództwa politycznego, elity - zaznaczył dyplomata. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Pszczel: Ludzie z otoczenia Putina dalej żyją w oderwaniu od rzeczywistości NATO zareagowało odpowiednio na rosyjską inwazję na Ukrainę? Można i należy zrobić więcej w tej sytuacji, natomiast są pewne realia przede wszystkim polityczne, ale one ulegają też pewnej ewolucji. To co było politycznie niemożliwe trzy-dwa tygodnie temu, staje się możliwe. Mówię na przykład o dostawach - zauważył gość RMF FM. Dostawy broni i sprzętu muszą być kontynuowane w sposób zdecydowany. To jest wyścig z czasem - dodał. Czy wojna w Ukrainie nie przerodzi się w wieloletni pełzający konflikt? Czy świat nie powróci do współpracy i handlu z Rosją? Takie ryzyko zawsze istnieje, pokusa drzemie w różnych kręgach, zwłaszcza dla krajów, które geograficznie i psychologicznie są daleko od tej wojny. Z każdym dniem staje się to jednak coraz trudniejsze, bo opinia publiczna jest krok dalej od decydentów politycznych i opinia publiczna w krajach zachodnich będzie wymuszać pewne kroki - powiedział Pszczel. Czy rosyjscy obywatele są już pogodzeni z tym, jak wygląda krajobraz w ich kraju i sytuacja gospodarcza w Rosji? Uczciwa odpowiedź chyba jednak na dzisiaj - jeszcze nie. Ludzie z otoczenia Putina dalej żyją w oderwaniu od rzeczywistości i próbują to oderwanie narzucić reszcie społeczeństwa i to się częściowo udaje. Kluczowa sprawa jest, kiedy ta wojna dojdzie do zwykłych Rosjan. Ona już dochodzi powoli na płaszczyźnie gospodarczej, bo brakuje na przykład cukru w sklepach, będzie bezrobocie - mówił dyplomata. Jak podkreślił Pszczel, sytuacja w Rosji może ulec zmianie, jeśli na wojnę w większym stopniu zostaną wysłani poborowi. Gdy zaczną tam ginąć, poparcie dla wojny i Putina w Rosji może spaść. Jeśli Rosja zdecyduje się na wysłanie, bo będzie zmuszona, wojsk z poboru, to będzie powtórka z pierwszej wojny czeczeńskiej i wojny afgańskiej. Tam ginęli poborowi i nie dało się w żaden sposób tego ukryć, stąd te protesty społeczne. Zwykli obywatele rosyjscy nie przejmują się tak strasznie losem żołnierzy na kontraktach - powiedział Pszczel. Zobacz również: Jarosław Wolski: Rosjanie na pewno nie porwą się na Odessę

