"800 plus wyrównuje związane z inflacją straty gospodarstw domowych, które otrzymywały 500 plus, ale rykoszetem uderzy to we wszystkich członków naszego społeczeństwa" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Marian Noga. "Zapłacimy za to wszyscy, najbardziej ci najmniej zarabiający" - podkreślił ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. Noga: 800 plus uderzy rykoszetem we wszystkich Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Noga: 800 plus uderzy rykoszetem we wszystkich

Rząd planuje wprowadzić 800 plus w miejsce 500 plus od 1 stycznia 2024 roku. Platforma Obywatelska domaga się, by uczynić to już 1 czerwca bieżącego roku.

Gdyby dokładnie waloryzować, to by na pewno nie wyszło nam 800 plus, tylko ok. 750 zł. Ale to już takie detaliczne rozważania - mówił prof. Noga. Nie ma w ekonomii takiej sytuacji, że można zjeść ciastko i mieć ciastko. Albo my mówimy: nie ma darmowych obiadów. 800 plus, mimo że rzeczywiście wyrównuje te straty gospodarstw domowych, które otrzymywały 500 plus, związane z inflacją, ale rykoszetem uderzy to we wszystkich członków naszego społeczeństwa - zaznaczył gość Mariusza Piekarskiego.

Zdaniem ekonomisty, 800 plus znacznie opóźni spadek inflacji w Polsce. Powinniśmy do celu inflacyjnego 2,5 proc. zejść najpóźniej w ciągu 24 miesięcy. Prognozy pokazują, że zejdziemy niestety po 48 miesiącach, czyli po czterech latach, a dzięki zabiegowi 800 plus będzie to jeszcze później, najprawdopodobniej w 2027 roku - powiedział.

Mamy bardzo dużo różnych zmiennych, różnych czynników. Trzeba pomagać najbiedniejszym, nie może być tak, że państwo stoi z boku, a ludzie są biedni. Ale trzeba celować z tymi transferami. Trzeba je dawać tym, którzy najbardziej potrzebują - podkreślił prof. Noga.

Kto zapłaci najbardziej za ten rykoszet? Zapłacimy wszyscy. Najbardziej ci najmniej zarabiający, dlatego, że ich koszyk dóbr jest złożony przede wszystkim z żywności i kosztów utrzymania mieszkania. Jeżeli chodzi o koszty żywności, to te ceny rosną w dalszym ciągu zdecydowanie szybciej niż ogólna inflacja. A więc ten rykoszet najbardziej uderzy w tych ludzi, którzy mają zarobki, powiedzmy - minimalna płaca i poniżej. Ci ludzie najbardziej ucierpią - stwierdził gość RMF FM.

Jak dodał, "inflacja w Polsce będzie zawsze, tylko ona ma być pod kontrolą na poziomie celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc". To ustaliła jeszcze pierwsza Rada Polityki Pieniężnej w roku 2003 r. i my się tego trzymamy. Jeśli chodzi o moje obliczenia, do celu 2,5 proc. zeszlibyśmy nawet w końcu 2025 roku, a w wyniku tego zabiegu 800 plus - pierwsze miesiące 2027 roku - powiedział.