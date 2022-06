"Najgorsze w gospodarce niestety przed nami - jeszcze większa inflacja i spowolnienie gospodarcze" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM analityk finansowy Piotr Kuczyński.

Wielu moich kolegów mówi o tzw. technicznej recesji, czyli dwa kwartały spadków kwartał do kwartału. To nie jest super groźne, bo według mnie rynek pracy tego nie odczuje, ale niewątpliwie będzie to spowolnienie przy wysokiej inflacji, co grozi stagflacją - przestrzegał Piotr Kuczyński.

Najprawdopodobniej będziemy mieli mniejsze możliwości negocjowania wyższych płac i być może będzie trudniej o znalezienie pracy - dodał gość Krzysztofa Berendy.