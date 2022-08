„Mamy do czynienia z eskalacją. Rosjanie chcą z jednej strony energię z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (...) przekierować na okupowane przez siebie tereny, w tym Krym, a równocześnie pozbawić elektryczności Ukrainę. To nawet nie jest szantaż. To niszczenie energetyczne, infrastrukturalne i wycieńczanie Ukrainy na wszystkich możliwych obszarach, w tym pozbawianie ludzi elektryczności, ciepła, możliwości dojazdu, pracy. To demolowanie Ukrainy we wszystkich możliwych wymiarach” - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Rosji komentując sytuację wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.