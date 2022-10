„Robimy wszystko jako koncern, aby ceny się ustabilizowały. Od dwóch miesięcy realizujemy cały czas obniżki na naszych stacjach. Nadal jesteśmy firmą, która ma najtańsze paliwo w Europie, ale zobaczymy, co przyniesie czas” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił, że robi wszystko, by benzyna 95-tka „nie kosztowała 7 zł”.

Krzysztof Berenda zapytał także swojego gościa o zapowiadany przez Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków. Te firmy, które mają nadmiarowe zyski powinny być w tym zakresie opodatkowane. Jeśli jakakolwiek firma wykorzystuje sytuację na rynku, powinna być opodatkowana od nadmiarowych zysków - mówił Obajtek. Stwierdził jednak, że danina nie będzie dotyczyła Orlenu. W 2016 roku przychód Orlenu 80 mld zł, zysk brutto 8,7 proc. W 2022 pierwszym półroczu przychód 104 mld zł, zysk brutto ok. 8 proc. W związku z tym jak można mówić o nadmiarowym zysku w przypadku Orlenu? - pytał.

Zapytany o to, czy Jacek Sasin wycofa się z pomysłu dodatkowego podatku, Obajtek powiedział: Rozmawiamy bardzo często z panem premierem i pan premier generalnie nie zamiaru wycofywać się.

W tym roku szacujemy, że do budżetu państwa wpłacimy w daninach ok. 44 mld zł. Również wypłacamy dywidendę, w tym roku wypłaciliśmy 1,5 mld zł. Ale też inwestujemy ok. 15 mld zł w energetykę niskoemisyjną, rozwój detalu, rozwój petrochemii, modernizację petrochemii, nawet inwestujemy w kwestię biometanownii - mówił. W przyszłym roku Orlen planuje też wydać 24 mld zł na inwestycje.

Przez 5 lat wydaliśmy na inwestycje 40 mld zł, a Orlen osiągnął zysku 30 mld zł. Inwestujemy w Polaków - mówił.