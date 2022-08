Problem z węglem to klasyczny przykład chaosu w działaniach rządu. Nikt nie analizował, że w kopalniach zmniejsza się wydobycie, ani nie sprawdzał po wybuchu wojny na Ukrainie, ile węgla eksportujemy - mówi gość rozmowy w Południe Janusz Piechociński. Jak zaznacza w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim: czeka nas droga zima. "Nie tylko z perspektywy gospodarstw domowych".

"W 2015 roku wydobywaliśmy 74 mln ton węgla. Dziś nie jesteśmy w stanie wydobyć nawet 52 mln ton" - twierdzi Janusz Piechociński.



"Zapełnienie wszystkich magazynów gazu zaspokaja ledwie 1/7 naszego zużycia" - zaznacza gość RMF FM.



Janusz Piechociński: Fatalnie sprzedaje się szynka. Jest za to powrót do garmażerki

Jeżeli od końcówki 2021 roku premier wiedział, że będzie wojna, to powinien był wprowadzić zakaz eksportu węgla - mówi.



"Mam działkę. Ogórki mi wyszły, mam fasolkę. Ciężko przy tym pracuję i uczę się pokory - stwierdza Janusz Piechociński pytany o to, co najbardziej może zdrożeć do końca roku.



"Jesteśmy w okresie zbiorów a cenny żywności rosną. Winna jest m.in. cena oleju napędowego, czy energii. Mleko w skupie przekroczyło dwa złote" - wylicza.

"Objechałem kilka zakładów. Prezesi mówią, że w ostatnich tygodniach fatalnie sprzedaje się m.in. mięso typu szynka. Jest za to powrót do garmażerki, żołądków, boczku. Ludzie patrzą na paragon. W naszych domowych budżetach coraz większy będzie koszt żywienia oraz utrzymania mieszkania" - mówi Janusz Piechociński.