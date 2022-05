Gdzie przebiega granica rosnącej inflacji? Diabli wiedzą - odpowiada ekonomista profesor Witold Orłowski gość Rozmowy w południe w RMF FM. Jak podkreśla, należy się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni inflacji na poziomie 15, czy 20 procent. Rośnie szybciej niż sądziłem – mówi. Profesor Marian Noga dodaje: najbardziej drożeć będzie żywność.

Co będzie drożeć najbardziej? "Żywność, chociaż rynek paliw też jest bardzo ważny i nieprzewidywalny" - tłumaczy profesor, ekonomista Marian Noga. Według niego, jeżeli dojdzie do przerw w dostawach paliwa np. do Niemiec - to ceny gwałtownie pójdą w górę.

Kiedy inflacja ma szansę wrócić do normalnego poziomu? Najwcześniej pod koniec 2023 roku - zaznacza.



To zależeć będzie od polityki prowadzonej przez Bank Centralny oraz rząd - podkreśla profesor Witold Orłowski. Jego zdaniem - na razie - ze strony rządu nie ma wskazówek dotyczących tego, jak zahamować wzrost inflacji.