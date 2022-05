"Nie ma w tej chwili potrzeby zmiany konstytucji" – tak posłanka Nowej Lewicy Magdalena Biejat skomentowała w Rozmowie w południe w RMF FM rządowy pomysł zmiany ustawy zasadniczej. Miałby on umożliwić przejmowanie majątków rosyjskich oligarchów. Biejat oświadczyła, że większość opozycji nie będzie popierać tego pomysłu. "Nie będziemy popierać tej zmiany dlatego, że nie jest ona potrzebna. Pan premier zapomina, że wystarczy przestrzegać polskiego prawa, żeby móc do tej konfiskaty doprowadzić. Mamy w tej chwili narzędzia prawne do tego, żeby zamrozić majątki oligarchów, a żeby je ostatecznie odebrać są ścieżki sądowe. Wystarczy przestrzegać prawa, żeby skutecznie doprowadzić do zajęcia tych majątków na stałe" – skomentowała posłanka.

Na pewno nic, co zrobiliśmy (Nowa Lewica - przyp. red.) od początku wojny nie wskazuje na to, żebyśmy chcieli chronić kogokolwiek, kto miał cokolwiek wspólnego z inwazją Rosji na Ukrainę. Prawo i Sprawiedliwość szuka sposobu, żeby znaleźć pałkę na partie opozycyjne. Partie opozycyjne w większości, niestety nie wszystkie, stanęły po stronie Ukrainy - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM Magdalena Biejat, posłanka Nowej Lewicy. Magdalena Biejat / Piotr Szydłowski / RMF FM Musimy rozmawiać o tym, ile powinniśmy wydawać nie tylko na samą obronność, ale także na obronę cywilną, bo, tutaj chciałabym zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się skupia na stanie naszej armii, na tym ile powinniśmy wydawać teraz na zbrojenia i oczywiście jest to uzasadnione - podkreśliła Biejat. Mówię o tym, że np. wprowadzając ustawę o ochronie ojczyzny, tą ustawą Prawo i Sprawiedliwość jednocześnie skasowało z naszego porządku prawnego ustawę o obronie cywilnej, na podstawie której działa szef Obrony Cywilnej kraju. Mamy sytuację, w której w tej chwili tylko 3 proc. ludności ma w ogóle gdzieś jakiś schron, ale nikt nie wie, gdzie te schrony są ponieważ takie informacje nie są udostępniane, więc dobrze byłoby gdybyśmy się skupiali się również na tym - dodała posłanka.

Opracowanie: Amelia Panuszko , Katarzyna Wójcik