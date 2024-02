"Rynek amerykański cały czas rządzi na świecie. Na pewno są to najważniejsze nagrody" - mówi w Rozmowie w Południe w RMF FM muzyk Andrzej Smolik o wyróżnieniach muzycznych Grammy, które w nocy przyznano za oceanem. "Mam wrażenie, że trendy muzyczne wyznacza się jeszcze gdzieś w piwnicach czy w małych klubach, w dużych miastach i nie tylko. I dopiero te rzeczy przenikają do mainstreamu. To, co widać tutaj, to są rzeczy już ustanowione, z ogromną wypornością - i mam wrażenie, że jednak nagrody Grammy służą zdobywaniu jeszcze większej popularności i jeszcze większych pieniędzy. To jest po prostu czysty, ogromny, wielki showbiznes" - dodaje muzyk.

Andrzej Smolik / Jakub Kaczmarczyk / PAP Andrzej Smolik podkreśla w rozmowie z Piotrem Salakiem, że cieszy się, iż tegoroczne Grammy zostały zdominowane przez kobiety. "Wolę pracować z kobietami i słuchać kobiecych głosów" - podkreśla muzyk.



