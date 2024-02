Piosenkarka Taylor Swift odniosła bezprecedensowy sukces na gali rozdania nagród Grammy 2024 - po raz czwarty otrzymała wyróżnienie za album roku. Przebiła tym samym Franka Sinatrę, Paula Simona i Steviego Wondera.

Taylor Swift / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Artystka otrzymała nagrodę za krążek "Midnights". Tym samym została pierwszą w historii artystką, która po raz czwarty otrzymała wyróżnienie w tej kategorii. Pierwszy raz Grammy za album roku otrzymała w 2010 r. za "Fearless", drugi raz nagrodę zdobyła w 2016 r. za płytę "1989", z kolei w 2021 r. otrzymała to wyróżnienie za "Folklore". Swift przebiła tym samym rekordowe wyniki Franka Sinatry, Paula Simona i Steviego Wondera, którzy zdobyli po trzy takie wyróżnienia. Jest również pierwszą kobietą, która zdobyła wyróżnienie w tej dziedzinie więcej niż dwa razy.

Swift: Jedyne, czego chcę, to nadal spiewać

Podczas gali Swift przyznała, że "chcialaby móc powiedzieć, że to najlepszy moment w jej życiu", ale równie szczęśliwa jest, gdy kończy piosenkę albo przygotowuje występ z tancerzami. Dla mnie nagrodą jest moja praca. Jedyne, czego chcę, to nadal to robić. Tak bardzo to kocham. To mnie uszczęśliwia. Jestem niewiarygodnie zdumiona, że uszczęśliwia również ludzi, którzy głosowali na mnie - powiedziała ze sceny.



Członkowie Akademii uhonorowali Swift także za najlepszy album wokalny pop. Choć Swift zdobyła jedynie dwie na sześć możliwych statuetek, to i tak zapisała się w historii muzyki i popkultury. Artystka na swoim koncie obecnie ma łącznie 14 nagród Grammy.



Odbierając nagrodę, Swift ogłosiła także wydanie nowej, jedenastej płyty. Chcę podziękować fanom, zdradzając sekret, który ukrywałam przed wami przez ostatnie dwa lata - powiedziała Swift, po czym poinformowała, że album "The Tortured Poets Department" ukaże się 19 kwietnia. Krótko po zejściu ze sceny opublikowała ponadto w mediach społecznościowych okładkę płyty wraz ze zdaniem: "W miłości i poezji wszystko jest dozwolone".

Piosenkarka wystąpi w Polsce

Artystka, która jest obecnie w trakcie światowej trasy koncertowej "The Eras Tour", wystąpi również w Polsce - na 1, 2 i 3 sierpnia zaplanowano jej koncerty na stołecznym Stadionie Narodowym. Swift zabierze publiczność w podróż przez wszystkie swoje albumy. Wśród tegorocznych laureatów Grammy znalazł się m.in. zespół Paramore z płytą "This Is Why", zwyciężczynią w kategorii najlepszy album rockowy - Paramore wystąpią przed warszawskimi koncertami Taylor Swift.



Osiągnięcia Taylor Swift jako artystki - kulturalne i komercyjne - są tak liczne, że przytaczanie ich wydaje się niemal nie na miejscu. Jako gwiazda popu przebywa w wyrafinowanym towarzystwie u boku Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny. Jako autorkę tekstów porównuje się ją do Boba Dylana, Paula McCartneya i Joni Mitchell. Jako bizneswoman zbudowała imperium warte według niektórych szacunków ponad miliard dolarów. A jako celebrytka - która ze względu na bycie kobietą jest analizowana pod kątem wszystkiego - od dawna przyciąga nieustanną uwagę i wie, jak ją wykorzystać - napisał Sam Lansky, redaktor "Time". Magazyn ogłosił w 2023 r. Taylor Swift człowiekiem roku.

Twórczość Taylor Swift mieści się w kilku gatunkach muzycznych, jak m.in. pop, country, folk czy rock. Artystka jest jedną z najbardziej rozchwytywanych artystek na świecie - ma ponad 200 mln sprzedanych płyt, a jej muzyka należy do najczęściej odtwarzanych w Spotify oraz Apple Music.



Swój pierwszy album zatytułowany "Taylor Swift" wydała w 2006 r. W lipcu 2023 r. jej cztery albumy znalazły się równocześnie na liście Billboard Top 10, co stanowiło pierwsze takie osiągnięcie żyjącego artysty od prawie 60 lat. Kanał artystki na Youtube ma 56,3 mln subskrypcji, a jej 225 filmów zanotowało ponad 32 mld wyświetleń.



Grammy przyznaje amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji, a nagrody uchodzą za najważniejsze w świecie muzyki. Nagroda za album roku, znana jako "The Big Award", jest traktowana jako najbardziej prestiżowa, obok wyróżnień przyznawanych najlepszemu nowemu artyście, trofeum za nagranie roku i piosenkę roku. Są one wręczane corocznie od pierwszej edycji Grammy w 1959 roku.

Zobacz również: Raper Killer Mike wyprowadzony w kajdankach z ceremonii Grammy