"To nie jest nasza porażka, tylko porażka jedności europejskiej i Niemiec. Sukcesem polskiej dyplomacji było zaangażowanie USA do tej tematyki. Udało nam się wciągnąć do dyskusji Stany Zjednoczone" - mówi o Nord Stream 2 Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych.

