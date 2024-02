Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Robert Biedroń - europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Porozmawiamy o aferze podsłuchowej w Prawie i Sprawiedliwości, o Radzie Gabinetowej i wyborach samorządowych.

Robert Biedroń / Piotr Molecki / East News

Czy Mateusz Morawiecki był inwigilowany Pegasusem? Kto i jak powinien za to odpowiedzieć? Jeżeli to prawda, co to oznacza dla demokracji w Polsce? I wreszcie, co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości? Ten temat pojawił się także na Radzie Gabinetowej.

Mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do przekazania - jeśli będzie pan zainteresowany - kompletem dokumentów, które niestety - mówię bez satysfakcji - potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie - w sposób legalny i nielegalny - z Pegasusa - oświadczył w Pałacu Prezydenckim Donald Tusk.

Z Robertem Biedroniem porozmawiamy też o nadchodzących wyborach samorządowych. Jak Nowa Lewica czuje się wobec decyzji Donalda Tuska o pójściu do wyborów osobno? Dlaczego lider Platformy Obywatelskiej postanowił rozbić blok, który zaliczył świetny wynik w wyborach parlamentarnych?

Robert Biedroń w środę o 7:00 w Radiu RMF24!

