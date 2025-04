Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się w maju. Termin zostanie podany - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wojciech Kolarski, odnosząc się do wczorajszej zapowiedzi prezydenta, że w niedługim czasie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić kwestie bezpieczeństwa energetycznego. "Proszę tego nie łączyć z wyborami" - stwierdził rozmówca Piotra Salaka, pytany, czy spotkanie najważniejszych ludzi w państwie odbędzie się przed I turą wyborów prezydenckich.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się w maju. Termin zostanie podany. Bezpieczeństwo energetyczne wymaga poważnej rozmowy - zaczął rozmowę Wojciech Kolarski, odnosząc się do wtorkowej zapowiedzi prezydenta, że w niedługim czasie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić kwestie bezpieczeństwa energetycznego.

Wojciech Kolarski o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Proszę tego nie łączyć z wyborami - stwierdził rozmówca Piotra Salaka, pytany, czy spotkanie najważniejszych ludzi w państwie odbędzie się przed I turą wyborów prezydenckich.

Współpracownik prezydenta Dudy podkreślił potrzebę "poważnej rozmowy" na temat bezpieczeństwa energetycznego. Hiszpanie także byli przekonani, że są bezpieczni, ale zostali zaskoczeni blackoutem - dodał. Jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznych zjawisk. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim najważniejszych osób w państwie nt. bezpieczeństwa jest czymś naturalnym - podkreślił szef Szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Kolarski o konwencji Nawrockiego w Łodzi. "Jestem zbudowany"

Prowadzący Rozmowę o 7:00 w RMF24 został zapytany o poparcie udzielone przez prezydenta Andrzeja Dudę Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich. Wiedziałem razem z minister Małgorzatą Paprocką o tym, że prezydent weźmie udział w konwencji Karola Nawrockiego w Łodzi - stwierdził.

Jestem zbudowany, że prowadząc rozmowy z posłem Pawłem Szefernakerem (szefem sztabu K. Nawrockiego - red.) na temat udziału prezydenta Dudy w konwencji w Łodzi wszystko zostało tak ustalone, że do końca wiedziało o tym raptem kilka osób - powiedział Kolarski, zapytany o to, ile osób wiedziało o udziale prezydenta w partyjnym wiecu.

Jego zdaniem "prezydent Andrzej Duda jest konsekwentny ws. wyborów prezydenckich i poparcia dla Naworckiego". Mówił o tym kilkukrotnie - dodał. Kolarski podkreślił, że "rząd Donalda Tuska zrobił wiele w ostatnich miesiącach, by zachęcić prezydenta do udziału w konwencji Nawrockiego w Łodzi". Mamy dziś do czynienia z walką rządu z prezydentem - zaznaczył.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Warszawie. "Rząd zaniedbał inwestycje infrastrukturalne"

W rozmowie pojawił się także wątek zakończonego we wtorek szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Rząd Donalda Tuska w ostatnim roku zaniedbał wielkie inwestycje infrastrukturalne - podkreślił Wojciech Kolarski. Tymczasem sprawy energii - według gościa Piotra Salaka - są niezwykle istotne dla państw Trójmorza.

Wizyta Chrisa Wrighta, sekretarza energii USA jest dla nas niezwykle istotna w tym kontekście - dodał współpracownik prezydenta. I podkreślił, że to na marginesie szczytu w Warszawie doszło do podpisania umowy EDA dotyczącej prac projektowych nad pierwszą polską elektrownią jądrową.

Kiedy Donald Trump przyleci do Polski?

Piotr Salak zapytał także, kiedy dojdzie do wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Od dłuższego czasu mieliśmy informację, że pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Trumpa odbędzie się w maju - podkreślił Kolarski, dodając, że niedawny pogrzeb papieża Franciszka to oczywiście zupełnie inna sytuacja.

Prezydent Andrzej Duda zaproponował prezydentowi Trumpowi wizytę w Polsce przed szczytem NATO w Hadze. Mamy wiele pozytywnych sygnałów, że ta sprawa jest tratowana niezwykle poważne - dodał gość Rozmowy o 7:00 w RMF24.

Jest to wysoce prawdopodobne. Nie chciałbym tego teraz ogłaszać. Chciałbym ogłosić tę informację w odpowiednim momencie - odpowiedział Kolarski, zapytany kiedy można spodziewać się oficjalnej informacji o wizycie prezydenta USA w Polsce.

Jesteśmy w kontakcie ze współpracownikami prezydenta Trumpa. Mamy bardzo dobre kontakty i jasne sygnały, że jest zainteresowanie ze strony prezydenta USA wizytą w Polsce - dodał.