​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy m.in. o to, czy w Polsce mamy nowego Pegausa. Według Przemysława Wiplera z Konfederacji takie oprogramowanie jest ponownie w użyciu.

Krzysztof Brejza / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Krzysztofem Brejzą porozmawiamy też pracach komisji śledczej ds. Pegasusa oraz o decyzji Parlamentu Europejskiego ws. immunitetów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Nie zabraknie też tematu ceł narzuconych przez Donalda Trumpa. Czy Bruksela szykuje odwet? W jaki sposób powinny się zachować kraje unijne?

