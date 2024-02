„Powinniśmy być przez cały czas gotowi na to, jakie zagrożenie niesie Rosja” - tak o ewentualnej wojnie Rosji z NATO mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Mirosław Różański. „Po szczycie NATO w Madrycie jednoznacznie wskazano, że Rosja jest krajem, który stanowi zagrożenie w naszym regionie. Ostatnie dwa lata wskazują na to, że Rosja chce dyktować warunki nawet związane jeżeli chodzi o przebieg granic przez otwartą wojnę - więc tak, my kraje graniczne z Rosją musimy być gotowi na sytuację najbardziej nawet nieprzewidywalną” - przyznał senator, generał broni rezerwy, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.