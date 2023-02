„Przekaz Rosjan jest następujący: ‘Jest to kolejna wojna ojczyźniana. My się bronimy przed agresją NATO’. Wielka wojna ojczyźniana to rosyjskie określenie na II wojnę światową. Putin mówi, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko walka NATO z Rosją na terytorium Ukrainy” – mówił Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Porannej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek pytał swojego gościa, dlaczego Rosjanie nie liczą się z wielotysięcznymi stratami na froncie.

Wojciech Konończuk / Piotr Szydłowski / Archivum RMF FM

Naszego gościa zapytamy, jak długo Rosja może jeszcze, bez większych sukcesów, prowadzić wojnę z Ukrainą. Sprawdzimy też, dlaczego Budapeszt zablokował przekazanie władzom w Tbilisi unijnego protestu w sprawie Micheila Saakaszwilego.