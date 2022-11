"Myślę, że określenie, że dmuchamy na zimne jest adekwatne. Chociaż też nie jest tak, że nie ma żadnych przesłanek. Nie możemy ujawnić wszystkich informacji, ale dostrzegamy, że scenariusz, który miał miejsce w zeszłym roku przy granicy z Białorusią, może się powtórzyć. Mogą być próby jego powtórzenia na północy naszego kraju przy granicy z obwodem kaliningradzkim" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński o budowie zapory na granicy z Rosją.

Wideo youtube

Wiceszef MSZ przyznał, że rząd nie wyklucza, że na granicy z obwodem kaliningradzkim powstanie taka sama zapora, jak przy granicy z Białorusią. Rosja jest zdolna to bardzo różnych działań, udowadnia to każdego dnia od początku tej fazy wojny na Ukrainie, od 24 lutego. Dopuszcza się zbrodni wojennych, różnego rodzaju przestępstw międzynarodowych i chce też destabilizować te państwa, które Ukrainę wspierają. Polska jest jednym z liderów tego wsparcia, więc z pewnością jesteśmy narażeni na takie ataki - podkreślił.

"Nie jest tak, że mieliśmy jednoznaczne dowody, że ktoś dopuścił się aktu terrorystycznego"

Wiceminister spraw zagranicznych był pytany przez Roberta Mazurka o to, co powiedziałby osobom, które uważają, że rząd polski niepotrzebnie wydaje pieniądze na takie zabezpieczenie. Odpowiedział, że nieodpowiedzialne jest robienie z tematu bezpieczeństwa polskich granic argumentu do wewnętrznych sporów politycznych. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zagrożenie jest realne, że po prostu mogą ponownie być organizowane transporty. To nie są uchodźcy wojenni, to nie są ludzie, którzy uciekają przed wojną. To są ludzie celowo zachęcani do tego, żeby podróżować do krajów (...), aby potem w masowych grupach nielegalnie przekraczać granicę. To mogą być ludzie związani również z organizacjami terrorystycznymi - zaznaczył.

Proszony o podanie dowodów na swoją tezę Jabłoński mówił, że przy ataku na polską granicę od strony Białorusi "były osoby, które miały różnego rodzaju związki z tego typu organizacjami".

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM chciał się dowiedzieć, czy polskie służby miały dowody na to, że ktoś z osób nielegalnie przekraczających granicę z Białorusią jest terrorystą. To nie jest tak, że mieliśmy jednoznaczne dowody, że ktoś dopuścił się aktu terrorystycznego - zdradził wiceszef MSZ.

"W sprawie energetyki opowiadamy się za dywersyfikacją"

W audycji pojawił się też temat planów rządu dotyczących budowy elektrowni jądrowych. Część komentatorów uważa, że Polska niesłusznie zdecydowała się na współpracę z Amerykanami, skoro mogła wybrać partnera europejskiego - Francję. Ta sprawa nie jest jeszcze zakończona. Wybraliśmy w tej chwili partnera amerykańskiego, prywatne konsorcjum wchodzi we współpracę z partnerem koreańskim, ale nie jest tak, że ten program się kończy. My chcemy zbudować jeszcze dodatkowe moce. Jest dyskusja o trzeciej lokalizacji. Tutaj wcale nie jest powiedziane, kto będzie naszym partnerem, bo opowiadamy się w energetyce za dywersyfikacją. To oznacza równie dobrze, że może być trzeci partner - wyjaśniał Jabłoński.

