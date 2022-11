Około stu metrów tymczasowej zapory składającej się z trzech rzędów drutu ostrzowego zbudowano w środę w okolicy Wisztyńca na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Zapora o wysokości 2,5 m i szerokości 3 m powstanie na całej długości granicy z Rosją.

Budowa tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim w okolicach miejscowości Żerdziny w gminie Dubeninki, / Tomasz Waszczuk / PAP

Pierwszy odcinek tymczasowej zapory powstał w okolicy wsi Bolcie, Żerdziny i Wisztyniec. Zaczyna się kilka metrów od symbolicznego słupa granicznego przy trójstyku granic Polski, Rosji i Litwy.

Przy budowie zapory pracuje tam około 20 żołnierzy, którzy rozpinają tzw. concertinę na wbitych w ziemię metalowych słupkach o wysokości około 3 m. Żołnierze nie podają dziennikarzom, z jakiej są jednostki. Nieoficjalnie wiadomo jedynie, że mają już doświadczenie z budowy podobnej bariery na granicy z Białorusią.



W okolicy Wisztyńca na razie zbudowali około 100 metrów zapory. Słupki są umieszczane po dwa metry od siebie, a na nich rozpinany jest drut ostrzowy w trzech rzędach. Od strony Rosji jest jeden zwój, w środkowym rzędzie dwa, a w kolejnym trzy zwoje concertiny.



Do układania wyższych warstw żołnierze używają bosaków, wciągając drut bosakami na określoną wysokość. W pobliżu zaparkowane są wojskowe ciężarówki, na których leżą materiały do budowy zapory.



W środę w miejscu prac prowadzonych przez żołnierzy nie było widać nikogo po rosyjskiej stronie granicy, jest tam jedynie ustawiona kamera. Z kolei wzdłuż granicy między Litwą a Rosją stoi płot z siatki, na którego szczycie umieszczona jest warstwa concertiny, a co kilkadziesiąt metrów są kamery na słupkach.

Szef MON tłumaczy decyzję o budowie muru

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Przekazał, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy.



Wicepremier mówił, że zdecydował o podjęciu działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim "poprzez uszczelnienie tej granicy" w związku z "niepokojącymi informacjami", że lotnisko w obwodzie kaliningradzkim zostało otwarte dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.



Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński na środowej konferencji w ministerstwie ocenił, że do tej pory granica z Rosją była bezpieczna, ale obecnie pod uwagę brane są inne scenariusze. Jak zaznaczył, w piątek uzgodnił z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, że na tej granicy ustawiona zostanie tymczasowa zapora z drutu ostrzowego. Do końca roku ruszy ponadto budowa zapory elektronicznej na tej granicy.