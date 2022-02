"Amerykanie wysyłają wojsko po to, aby wojny nie było. To jest taki paradoks. Żołnierze są po to, aby odstraszyć, zniechęcić Rosjan do jakichkolwiek incydentów, a tym bardziej do większej wojny" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych, europoseł Witold Waszczykowski, komentując wysłanie do Polski 1700 dodatkowych żołnierzy USA. "Przylot do Warszawy, wzmocnienie garnizonu w Niemczech i postawienie wielu tysięcy żołnierzy w Stanach Zjednoczonych - to jest właśnie pokaz siły i sprawności logistycznej wojsk amerykańskich. My się zbroimy, modernizujemy nie na wojnę, ale po to, żeby wojnom zapobiec" - tłumaczył.

