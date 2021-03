„Najpierw rzetelna, poważna debata – później decyzja” – tak Tomasz Trela odpowiada na pytanie o to, czy jego partia zdecyduje się poprzeć PiS i zagłosować za Funduszem Odbudowy w Sejmie i Senacie. „Jesteśmy za tym, żeby Polska dostała ćwierć biliona złotych z funduszu unijnego i jesteśmy za tym, żeby te pieniądze były transparentnie, przejrzyście i profesjonalnie wydane” – mówił wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy w Porannej rozmowie w RMF FM.

Trela o Funduszu Odbudowy: Będziemy patrzeć PiS-owi na ręce, by tych pieniędzy nie przekręcił dla swoich Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak argumentował, "obywateli naszego kraju, samorządowców i przedsiębiorców interesuje, czy te pieniądze do nich dotrą, czy tylko dotrą co tak zwanych pisiewiczów". "Chyba pan nie ma wątpliwości, co zrobi PiS, jak dostanie te pieniądze bez nadzoru i kontroli opozycji?" - pytał retorycznie prowadzącego audycję Roberta Mazurka. "Jesteśmy po to, by PiS-owi patrzeć na ręce, żeby PiS tych pieniędzy nie przekręcił dla swoich" - dodał.

Trela o „turystyce politycznej”: Gill-Piątek powinna złożyć mandat

Tomasz Trela, wiceszef klubu parlamentarnego Lewica uważa, że Hanna Gill-Piątek powinna złożyć mandat poselski po tym, jak przeszła do koła poselskiego Polska 2050 Szymona Hołowni. "To powinien być elementarz" - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM.

"W Sojuszu Lewicy Demokratycznej jestem od 22 lat" - przypomniał, mówiąc o "turystyce politycznej" w Sejmie, jak nazwał przechodzenie posłów do innych ugrupowań niż te, z których list znaleźli się w parlamencie.

Trela: Dziś twarzą PiS jest Daniel Obajtek. Polacy się już nie nabierają na te numery

"Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo dużo i wiele ciekawych projektów społeczno-socjalnych. 500 plus, wyprawka 300 plus, dodatki dla emerytów" - mówił Tomasz Trela w Porannej rozmowie w RMF FM. Poseł Lewicy podkreślał, że nigdy nie krytykował za to PiS. "Każde działanie, które pomaga w codziennym życiu, PiS będzie przeze mnie wspierane" - zadeklarował.

Po słowach pochwały, parlamentarzysta przeszedł do ostrej krytyki działań partii rządzącej. "Twarzą PiS jest Daniel Obajtek. Człowiek, który nie chce przekazać żadnych informacji na temat swojego majątku, ma pewnie dziesiątki nieruchomości, posiadłości, siedlisk, apartamentów. Nie wiemy, skąd zarobił pieniądze, a z upublicznionych taśm wiemy, że prowadził nielegalne interesy i z tylnego siedzenia zarządzał spółką będąc wójtem Pcimia" - stwierdził.

Według niego, "Polacy już się nie nabierają na te numery - tu z jednej strony 500 plus, a z drugiej będziemy taczkami wywozić pieniądze publiczne spółek". "Mówię o drugiej stronie PiS" - stwierdził gość RMF FM.

