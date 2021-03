"Duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości traktuje poparcie dla tej partii jako pewnego rodzaju inwestycję. Jeżeli nasi mają kłopoty, to się pieniędzy natychmiast nie wycofuje tylko trzyma kciuki, żeby sobie poradzili" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM historyk i politolog dr hab. Rafał Matyja, odnosząc się do reakcji wyborców partii rządzącej na kolejne afery z jej politykami w rolach głównych. "Jest duża część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która bardzo dużo wybaczy. Teflonowość PiS-u ma moim zdaniem źródło w takim właśnie podejściu do udzielania poparcia i głosowania" - dodał. "Mamy też część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która jest gotowa na chwilę odejść od tej partii, przestać deklarować jej poparcie i stwierdzać, że nie ma na kogo głosować. Gdyby powstała jakakolwiek alternatywa w tym polu, mogłoby dojść do przesunięć" - tłumaczył gość Marcina Zaborskiego.

Koalicjanci nie opuszczą tak łatwo sami z siebie rządu. Nauczyli się już, że można przejść do półopozycji czy ćwierćopozycji wobec rządu, ale korzystać ze wszystkich benefitów - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM historyk i politolog dr hab. Rafał Matyja, pytany o spory w Zjednoczonej Prawicy i ewentualny rozpad rządu. Dojdzie do rozpadu moim zdaniem wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński podejmie taką decyzję. Jarosław Gowin być może podjąłby decyzję, gdyby miał partnerów po stronie opozycji. Zbigniew Ziobro moim zdaniem nie ma gdzie odejść - na razie opłacalne jest dla niego tkwić w koalicji i kontestować bardzo wyraźnie pewne działania głównej partii - dodał.



Niezwykle ciekawą sytuację polityczną stworzył prezydent (Tadeusz - przyp. red.) Ferenc, który - wywodząc się z SLD, mając w ostatnich wyborach poparcie Koalicji Obywatelskiej, przeszedł już nie na stronę Prawa i Sprawiedliwości ze swoim kandydatem, ale wręcz Solidarnej Polski. To był bardzo ciekawy ruch - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Rafał Matyja, pytany o zbliżające się wybory prezydenta Rzeszowa. Ferenc chyba nie przewidział ciągu dalszego, że PiS zdecyduje się wystawić innego kandydata, że jeden z jego współpracowników dawnych będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Podziały się rzeczy, które sprawiają, że ten Rzeszów będzie niezwykle ciekawy - zauważył.

O ile można bardzo łatwo stworzyć nową, dużo lepszą prezydenturę niż prezydentura Dudy czy Komorowskiego, to stworzyć nową partię, która podejmie rywalizację z PO i PiS-em to jest bardzo trudne zadanie. Szymon Hołownia ma bardzo trudną grę. Więc nie stawiałbym poprzeczki, że musi stworzyć coś nowego. On w tej chwili musi stworzyć partię, dać jej szansę wejść do parlamentu i przetrwać jeszcze jedną kadencję. A może być częścią układu rządowego - mówił prof. Rafał Matyja w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Politolog odpowiedział też na pytanie, po co Mateuszowi Morawieckiemu rada doradców politycznych. Długo czytałem skład tej rady i nie wiem. Bardzo możliwe, że było to jakieś życzenie Jarosława Kaczyńskiego albo była to jakaś decyzja premiera "na odczep się", w jakiejś relacji z Jarosławem Kaczyńskim, który mówił mu, że otacza się ludźmi niemającymi nic wspólnego z PiS-em. To premier pokazał, że potrafi się otoczyć - powiedział prof. Matyja.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o cel, jaki przyświeca liderowi PiS-u w rozmowach z Pawłem Kukizem. To jest stały fragment gry Jarosława Kaczyńskiego. Jak się ma kłopoty we własnych szeregach, to można pokazać, że można przyciągnąć nowych. Do momentu, gdy to nie jest karta w grze ze Zbigniewem Ziobrą lub Jarosławem Gowinem, to w zasadzie nie jest istotne -odparł politolog.