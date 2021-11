"Oświadczenia majątkowe Łukasza Mejzy są badane. Jeżeli ta kontrola nie wypadnie pozytywnie, to pewnie będzie dymisja" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski pytany o to, czy Mejza, który założył firmę obiecującą pomoc nieuleczalnie chorym pacjentom - powinien być dalej wiceministrem. "Ja bym się czegoś takiego nie chwycił" - tak gość Roberta Mazurka ocenia działanie polegające na namawianiu chorych na kosztowne pseudoterapie. Poseł PiS dodaje, że jest ono "dyskwalifikujące dla każdego".



Marek Suski był też pytany o to, dlaczego tarcza antyinflacyjna została przygotowana przez rząd tak późno.



"Zawsze można powiedzieć, że jest za późno. (...) Trochę trzeba było poczekać - reagowanie na coś, co może za tydzień lub dwa przeminąć (wzrost cen - przyp. red.) - jest przedwczesne" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS.

"Z takim problemem boryka się cały świat. Nie tylko w Polsce mamy wzrost cen..." - dodaje gość Roberta Mazurka.

Co za 3 miesiące, kiedy przestanie obowiązywać obniżony VAT na prąd i gaz? "Będą znacznie mniejsze podwyżki cen. Jeśli spojrzymy teraz na ceny energii w całej UE - czemu sprzedajemy Niemcom energię? Bo jest tańsza niż w unii. (...) Mamy i tak najniższe ceny energii. Dzięki obniżeniu podatków, akcyzy - jeśli nawet będziemy mieli znacznie mniejszy wzrost (cen prądu - przyp. red.), to jest to działanie pozytywne" - ocenia Suski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Suski: Oświadczenia majątkowe Mejzy są badane. Jeżeli kontrola nie wypadnie pozytywnie - będzie dymisja

Wkrótce cała treść rozmowy