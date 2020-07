"Wyborcy Konfederacji w 2019 a wyborcy Krzysztofa Bosaka w 2020 to nie jest to samo" - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Tam jest sporo wyborców, którzy byli przy Pawle Kukizie wcześniej. To nie są wyborcy jednorodni" - tłumaczył. "Tam są wyborcy narodowi, tam jest dużo przedsiębiorców, wolnościowy elektorat... " - wyliczał były lider Platformy Obywatelskiej.

REKLAMA