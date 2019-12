„Zrobimy wszystko, by indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen prądu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „Są różne metody, żeby podwyżki nie było. Tak jak zrobiliśmy w tym roku, że było to ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmą. Są też inne metody, jak rekompensaty wprost odbiorcom” – dodał. „Mamy przygotowane pewne rozwiązania prawne, o których będę mówił w sytuacji jeśli będziemy mieli jasność co do tego, jaki będzie werdykt URE” – zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Ta ustawa jest absolutnie niezbędna w sytuacji, w którą wpędzili nas niektórzy sędziowie, którzy chcą być bardziej politykami niż sędziami. Będę za nią głosował - mówił Sasin o projekcie PiS dot. sądów powszechnych wicepremier Jacek Sasin.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, podważanie statusu innych sędziów będzie traktowane jako wykroczenie. Sasin uznał, że jest to ważne, bo "sędziowie nie mogą stawiać się ponad prawem". Jeśli sędzia stawia się ponad prawem w takiej sprawie, o jakiej mówimy, to może się stawiać w każdej innej - powiedział.

Na uwagę, że mimo zapewnień te przepisy nie wyglądają jakby były wzorowane na francuskich i niemieckich ustawach, wicepremier stwierdził, iż "francuskim czy niemieckim sędziom do głowy by nie przyszło, że mogą się zachować jak część sędziów w Polsce, czyli że mogą podważać konstytucyjne uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów".

Robert Mazurek: Przed wicepremierem pytanie językowe. Jeśli ja pana zamorduję, to nie będzie zabójstwo tylko zmiana sytuacji życiowej?

Jacek Sasin: Chyba zabójstwo. Jeśli to będzie takie fizyczne zamordowanie, a nie tylko słowne.

Pytam, bo jutro na 15:00 Urząd regulacji Energetyki zwołał konferencję o tytule "Szacunkowe zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych". Chodzi o ceny prądu. Jak rozumiem zmiana płatności, to cóż to? Będą obniżać.

To zobaczymy. Musimy poczekać do tej konferencji. Urząd regulacji Energetyki to jest instytucja niezależna.

A jakżeby inaczej.

Analizuje po pierwsze wnioski firm energetycznych, które zostały złożone. Jeśli chodzi o ustalenie taryf, bada uzasadnienie, czy oczekiwania firm - co tu dużo mówić, one są takie, żeby te ceny wzrosły - czy te oczekiwania są uzasadnione ekonomicznie czy nie. I na końcu będziemy mieli werdykt.

Proste pytanie. Czy prąd dla odbiorców indywidualnych w tym roku podrożeje czy nie?

Tak jak mówiłem, ja i inni politycy Zjednoczonej Prawicy, i tak powtarzamy dalej, zrobimy wszystko, żeby indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen prądu.

Konkretny cytat z Jacka Sasina. Może pan zna człowieka. 18 listopada Jacek Sasin w studiu RMF mówił tak: "Za cenę prądu odpowiada minister aktywów państwowych, czyli ja. Podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie". Nie mówił pan o tym, że będzie nieodczuwalna.

To mówię, cały czas powtarzam. Są różne metody, żeby podwyżki nie było.

Metoda jest prosta: podwyżka jest albo jej nie ma.

To mogą być, tak jak to zrobiliśmy w tym roku, że będzie to ustawowe zamrożenie cen, czyli tak naprawdę budżet rekompensował to wprost firmom energetycznym i są także inne metody, jak choćby rekompensaty dla samych odbiorców. Poruszamy się w pewnej przestrzeni prawnej, również prawa europejskiego. Powiedziałem, że nie zapłacą więcej gospodarstwa domowe, tak? To jest to samo, że nie będzie podwyżki, tak? Nie zapłacą więcej gospodarstwa domowe i to podtrzymuję. Mamy przygotowane pewne rozwiązania prawne, o których będę mówił w sytuacji, jeśli będziemy mieli jasność co do, jaki będzie werdykt URE. Wtedy też będę mówił o rozwiązaniach prawnych. Mogą być też przecież rekompensaty dla odbiorców.

URE nie jest niezależnym organem.

Jest niezależnym.

To niech pan powie, kto powołuje szefową URE?

A kto powołuje I prezesa Sądu Najwyższego? I co? Jest zależny, czy nie jest?

Kto powołuje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

Prezes Rady Ministrów.

Czyli premier? Premier, proszę państwa. Szefa Urzędu Regulacji Energetyki powołuje premier. Premier ostatecznie, w tym wypadku wicepremier Jacek Sasin, odpowiada za, czy podwyżki będą czy nie. Kropka.

