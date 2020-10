"Ja byłem na tej konferencji i nie widziałem paradujących bez maseczek biskupów, poza sytuacjami, gdy mieli do tego prawo" - tak o zebraniu plenarnym KEP w Pabianicach mówił w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik episkopatu ks. Leszek Gęsiak. Na zdjęciach z tego zdarzenia widać bowiem wielu duchownych, którzy nie noszą maseczek. "Wszystkich obowiązują te same zasady i tu nie ma żadnych ulg dla księży biskupów. Natomiast musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem księża biskupi, którzy celebrują liturgię nie mają obowiązku noszenia maseczek" - dodał. Rzecznik KEP podkreślił, że wielu biskupów przestrzegało obostrzeń, "ale im nikt nie chciał zrobić zdjęcia".

Ks. Leszek Gęsiak / Roman Zawistowski / PAP

Rzecznik KEP: Wszystkich obowiązują te same zasady i nie ma ulg dla biskupów Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzecznik KEP: Wszystkich obowiązują te same zasady i nie ma ulg dla biskupów

Pytany o to, czy KEP planuje ogólnopolskie obostrzenia, ks. Gęsiak powiedział, że episkopat nie ma do tego prawa. Każdy biskup ogłasza dyspensę na terenie swojej diecezji, to nie jest tak, że episkopat może podjąć decyzję, która będzie obowiązywała w całej Polsce. Nie może, bo nie ma takiego prawa - mówił gość Roberta Mazurka.