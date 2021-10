“PiS bierze pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się na wschodniej granicy. Nie lekceważymy tej sytuacji, ale też nie mamy pełnej informacji” – tak w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś tłumaczył się z tego, że Koalicja Polska wstrzymała się od głosu ws. przedłużenia stanu wyjątkowego. „Nasz ekspert Marek Biernacki uważał, że trzeba tak się zachować, gdyż być może środki są nadmiarowe i my to bierzemy pod uwagę, ale z drugiej strony sytuacja jest poważna i nie chcemy utrudniać sprawy rządzącym” – powiedział.

