"To wystąpienie na Zamku Królewskim było dosyć mocne. Jasno wyznaczyło granice - my jesteśmy wolnym światem, a po drugiej stronie są ciemni autokraci, którzy chcą zburzyć porządek światowy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta dodał, że wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce przyniosła wiele pozytywów.

Czy wizyta amerykańskiego przywódcy w Polsce przełoży się na jakieś konkrety?

To, co najważniejsze w relacjach polsko-amerykańskich, to tematyka bezpieczeństwa. Konkretne decyzje jak zawsze zapadają na szczytach NATO - kolejny odbędzie się w lipcu w Wilnie. My już dziś pracujemy nad agendą, pewne rzeczy trzeba wypracować. Podczas tej wczorajszej rozmowy padło kilka oczekiwań z naszej strony - odparł Marcin Przydacz.

Minister dodał, że oczekiwania zarówno Polski, jak i sojuszników z Europy Wschodniej dotyczą głównie wzmocnienia obecności NATO-wskiej na wschodniej flance w ramach polityki odstraszania. Niekoniecznie tylko personalnej. Nie chodzi o to, żeby byli kolejni żołnierze, chodzi także o sprzęt, infrastrukturę - sprecyzował.

Robert Mazurek dopytywał, czy polska strona zabiega, aby powstała u nas stała baza NATO na wzór niemieckiej Ramstein.

Stała obecność amerykańska jest już faktem w Polsce. W zeszłym roku Joe Biden zapowiedział na stałe obecność amerykańskiego Wysuniętego Dowództwa V Korpusu w Poznaniu - to jest coś, czego nigdy wcześniej nie było. (...) Przełamaliśmy to, amerykańscy żołnierze są, jest ich ponad 10 tysięcy - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

Dziś w Warszawie spotyka się Bukaresztańska Dziewiątka. To ma być - jak zauważył Robert Mazurek - manifestacja jedności krajów Europy Wschodniej w obronie Ukrainy i wschodniej rubieży NATO. Czy wszyscy są w tej sprawie jednomyślni? Jak to jest w przypadku Węgrów?

Tak to jest w polityce międzynarodowej, że pojawiają się i różnice. Jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę wschodnią, to Węgrzy prowadzą inną politykę niż byśmy sobie tego życzyli. No ale są suwerennym państwem. My staramy się ich w jakiś sposób przekonywać i przyciągać, m.in. w ramach takiego formatu - odparł prezydencki minister.

Pani prezydent (Węgier) Katalin Novák jest już w Warszawie, będzie dzisiaj rozmawiać ze swoimi kolegami prezydentami. Zobaczymy, jaki będzie finalny efekt. Mam nadzieję, że będzie przyjęta odpowiednia deklaracja, w której wypowiemy się i na temat rosyjskiej aktywności, i na temat Ukrainy, i na temat tego, co jako państwo wschodniej flanki NATO możemy robić, żeby Rosję odstraszyć - dodał.