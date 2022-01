„Sytuacja jest poważna, Ukrainie grozi konflikt militarny. Rosja ćwiczy na Białorusi. Zawsze tego typu napięta sytuacja może rezonować w regionie. Uspokajam – Polska jest przygotowana do tej sytuacji, ma też odpowiednich sojuszników. Jesteśmy bezpieczni” – zapewnił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz.

Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że Rosja prowadzi politykę w dwóch aspektach.

"Z jednej strony chce zawrócić proeuropejski i proatlantyski kurs Ukrainy, zatrzymać ją w integracji, bo bez Ukrainy nie ma wielkiej Rosji, wielkiego marzenia rosyjskich elit siedzących na Kremlu" - wyjaśnił Przydacz.

"Drugie oczekiwanie to jest zmiana paradygmatu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Rosja oczekuje wycofania jednostek NATO-wskich z Europy Środkowej i Wschodniej i powrotu do sytuacji z lat 90., gdzie państwa naszego regionu, albo nie były członkami NATO, albo w sensie fizycznym były członkami na papierze, ale wojsk NATO-wskich tutaj nie było" - dodał.

"Rozmawiamy o zatrzymaniu tej fali agresji ze strony Rosji poprzez dziś już groźbę użycia wielkich sankcji" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz.

Wiceminister spraw zagranicznych ocenił, że sytuacja Ukrainy jest obecnie bardzo trudna.

"My mamy świadomość, jak poważna jest to sytuacja, stąd też nasza aktywność dyplomatyczna. Nie od wczoraj, nie od tygodnia, a od kilku tygodni alarmujemy naszych sojuszników na zachodzie" - argumentował gość Roberta Mazurka.

Przydacz poinformował także, że prezydent Andrzej Duda od wczoraj jest w Wiśle, gdzie spotka się dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Wczoraj mieliśmy naradę w wąskim gronie przygotowawczą przed rozmowami. Za trzy godziny prezydent Zełenski ląduje w Polsce w Katowicach i przyjedzie do Wisły. W naturalny sposób tematem rozmów będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Będziemy rozmawiać z bezpośrednio zagrożonym państwem, które powinno mieć największą wiedzę co do tych zagrożeń" - przekazał polityk.