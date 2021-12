"To tylko 3 dni nauki zdalnej. Nie byłoby nauki zdalnej, gdyby nie święta" - mówi minister Przemysław Czarnek pytany o wprowadzenie ponownego nauczania on line. Skąd taka decyzja? "Żeby ukrócić kontakty okołoszkolne" - odpowiada gość Roberta Mazurka. "Służby sanitarne postulowały, żeby wykorzystać te trzy dni na pobyt w domu" - tłumaczy.

Minister Przemysław Czarnek pytany o przymusowe szczepienia dla nauczycieli odpowiada: nie jestem zwolennikiem. "Nie ma mowy, żeby nauczyciele, którzy się nie zaszczepią, tracili pracę. Nie stać nas na to" - zaznacza.

Co z pedagogami którzy się nie zaszczepią? "Będę o tym rozmawiał z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim" - mówi gość Roberta Mazurka.

Zdaniem ministra nauczyciele są w 80 proc. zaszczepieni. Pytany, czy sam się zaszczepił odpowiada: tak, dwoma dawkami. Idę na trzecią.





Przemysław Czarnek: Kurator, na wniosek rodziców będzie mógł nie wpuścić do szkoły organizacji pozarządowej

"Kurator będzie miał prawo sprzeciwu na wniosek rodziców, jeśli organizacja pozarządowa przedłoży projekt treści, które, zdaniem rodziców, są demoralizujące" - mówi minister Przemysław Czarnek o jednym z zapisów tzw. "lex Czarnek" - ustawy, którą Sejm ma zająć się jeszcze w grudniu.

W internetowej części rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM, padło też pytanie o to, czy MEiN obetnie mniejszości niemieckiej w Polsce dotacje na naukę języka niemieckiego.

"Będą rozmowy pana premiera z kanclerzem Scholzem, będą rozmowy MSZ-u z ambasadorem RFN, żeby jeszcze raz pokazać, że Polska przekazuje na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej 236 mln złotych. To jest budżet średniej wielkości uniwersytetu".

"Rząd Niemiec przekazuje dla Polaków w Niemczech zero. Więc chcielibyśmy wytłumaczyć naszym przyjaciołom niemieckim i partnerom, że chcielibyśmy wzajemności w tych relacjach międzynarodowych. Jeśli nie, to będziemy niestety musieli przekazać środki finansowe na Polaków w Niemczech, którzy też potrzebują kultywowania języka polskiego, polskiej kultury" - odpowiedział minister Przemysław Czarnek.





PRZECZYTAJ ROZMOWĘ ROBERTA MAZURKA:

Robert Mazurek: Łukasz Mejza będzie jeszcze długo pana kolegą w rządzie?

Przemysław Czarnek: Nie wiem. To są decyzje pana premiera, natomiast niewątpliwie jest to trudna sprawa. Trwa postępowanie sprawdzające te wszystkie doniesienia, niewątpliwie jest to trudna sprawa i dla nas nieprzyjemna. Myślę, że...

... a nie ma pan własnego zdania w tej sprawie?

Mam własne zdanie i na gdybym był Łukaszem Mejzą, którego lubię, zawiesiłbym swoje funkcjonowanie w ministerstwie do czasu wyjaśnienia sprawy. Wtedy rzeczywiście wyglądałoby to lepiej. Ale to jest moje zdanie.

Łukasz Mejza ma inną logikę. Uważa, że jak się podda to opozycja przejmie władzę.

Ja nie mówię o poddaniu. Ja mówię o zawieszeniu funkcjonowania na urzędzie wiceministra sportu. To nie jest poddanie.

Adam Niedzielski w tym studiu, mniej więcej tydzień temu, mówił: na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Są bezsensowne - mówił minister zdrowia, po czym, tydzień później mówi: zamknijmy szkoły.

Nie zamkniemy, tylko przejdziemy na tryb zdalny. Na trzy dni. Przed świętami. Długo dyskutowałem z panem ministrem Niedzielskim, dlatego, że sytuacja w szkołach nie jest zła. Poziom zakażeń w szkołach nie jest wysoki. 95 procent, a np. w województwie lubelskim wczoraj 97 procent dzieci uczestniczyło w trybie stacjonarnym w szkole. To znaczy, że nie ma ani objawów, ani kwarantanny, ani kontaktu. Natomiast argumentacja służb sanitarnych - bo to one w tej sprawie podejmowały decyzje nie ja - jest taka, żeby ukrócić kontakty okołoszkolne w to jest kilkanaście milionów osób w ruchu przed światami, bo przy stole wigilijnym w piątek wieczorem się spotykamy z dziadkami, z pradziadkami, to lepiej na te trzy dni iść na naukę zdalną. To nie jest dużo.

