"Rząd ma tak samo niespójną strategię wobec pandemii koronawirusa, jak większość krajów świata. Najlepsi eksperci są zagubieni" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Zybertowicz. "Od momentu, gdy Szwedzi wybrali inną od większości krajów świata, a zwłaszcza Unii Europejskiej drogę radzenia sobie z pandemią, to mamy co pewien czas zmieniające się komunikaty - szwedzki wariant działa, szwedzki wariant nie działa, Szwedzi mają ogromną ilość zgonów w domach pomocy społecznej, szwedzka gospodarka działa" – tłumaczył prezydencki doradca. Według prof. Zybertowicza, nie ma jasności czy strategia walki z koronawirusem przyjęta przez ten kraj jest efektywna.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Zybertowicz o strategii rządu wobec pandemii: Najlepsi eksperci są zagubieni

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.

Prof. Zybertowicz o Tusku: Wykręcał się od odpowiedzi

Prof. Andrzej Zybertowicz w programie Poranna rozmowa w RMF FM skomentował także wywiad Donalda Tuska sprzed kilku tygodni w Wirtualnej Polsce.



Donald Tusk zapytany - gdyby był na miejscu rządzących to jaką przyjąłby strategię radzenia sobie z pandemią, w szczególności chodziło o to, czy szczepienia miałyby być obowiązkowe i czy mają być obostrzenia, jak mógł wykręcał się od odpowiedzi, unikał tej odpowiedzi. Gdy kilka dni później w audycji telewizyjnej prowadzący próbował wydobyć taką odpowiedź od posła Arłukowicza to także jej nie otrzymał - powiedział prof. Zybertowicz.

Minister zdrowia do dymisji?

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa także o możliwość dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Niezależnie od sprawności merytorycznej jest niestety zawsze w dzisiejszej polityce ważny aspekt wizerunkowy. Trzeba byłoby zorientować się, czy to, jak jest postrzegany (minister Niedzielski - przyp. red.) przez cały system służby zdrowia daje mu pole manewru, skutecznego działania - odpowiedział prof. Zybertowicz.

Najnowszy raport o epidemii koronawirusa w Polsce: Koronawirus w Polsce: Ponad 600 nowych przypadków to zakażenie Omikronem